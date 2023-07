Rodrigo de Paul terminó con los rumores de crisis con Tini Stoessel: su contundente respuesta

Rodrigo de Paul enfrentó las versiones de crisis con Tini Stoessel y le puso fin a las especulaciones.

Rodrigo de Paul tuvo un llamativo gesto hacia Tini Stoessel, en medio de los fuertes rumores de separación que circularon durante las últimas horas. Estas versiones salieron a la luz luego de que sus fanáticos notaron que, a diferencia de antes, la pareja ya no se muestra tan unida en las redes sociales. Mientras Tini se mantuvo en silencio y no brindó declaraciones al respecto, el futbolista tomó una firme postura para aclarar la situación.

Todo comenzó cuando los fanáticos de la pareja se dieron cuenta de que ya no se daban "me gusta" en sus fotos. Esto encendió todas las alarmas entre sus fanáticos, ya que apenas unas semanas atrás, su comportamiento en redes era completamente diferente. Rápidamente, los rumores de una nueva crisis salieron a la luz. De Paul no habló explícitamente sobre el tema, pero tuvo un gesto que terminó con las especulaciones.

“De Paul, en las últimas dos publicaciones de Tini, no le dio like. Entré al perfil de él y lo mismo, ella no le dio like en las últimas publicaciones a él… ¿Estarán en crisis?”, se preguntó una seguidora de Instagram de Cande Mazzone, periodista de espectáculos. “Es verdad, en los últimos dos post de Rodrigo no hay like de Tini. En los últimos tres de ella, no hay like de él, pero de ahí a una crisis, no lo sé...”, respondió la periodista.

Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), confirmó su separación y publicó en su cuenta de Twitter: "Último momento. ¡Tini y De Paul separados!". Sin embargo, a las pocas horas De Paul volvió a figurar en el Instagram de Stoessel y le dio like a su más reciente publicación, en la que aparece con un nuevo cambio de look. A partir de esto, sus fanáticos dieron por falsos los rumores de ruptura.

El "like" de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel.

Tini Stoessel reveló el calvario que sufre por su salud mental

Recientemente, Tini abrió su corazón con sus fanáticos y contó por primera vez que está pasando por un duro momento con respecto a su salud mental. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, confesó en medio de uno de los shows que dio en Barcelona.

Y con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, agregó: "Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”. Durante una entrevista con El País, profundizó: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales; no me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”.

Afortunadamente, aseguró que cuenta con una gran contención por parte de su círculo íntimo, que la contiene y le da fuerzas para enfrentar los shows que le quedan. "Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", concluyó.