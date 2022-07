Rodrigo de Paul sorprendió con la posibilidad de tener un hijo con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul abrió su corazón y respondió a la pregunta de si le gustaría tener un hijo con Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul habló con la prensa por primera vez sobre su relación con Tini Stoessel, con quien comenzó un romance justo después de su mediática separación de Camila Homs, la madre de sus hijos. En medio de la charla, el futbolista respondió la pregunta que muchos de sus fanáticos se hacen: si le gustaría convertirse en padre una vez más junto a Tini.

A pesar de que oficializaron su romance muy recientemente, Tini y De Paul se muestran cada vez más inseparables a pesar de las grandes polémicas que giran en torno a ambos y la enorme exposición a la que se enfrentan. Al ser consultado al respecto por Guillermo Andino en América Mediodía Noticias (América TV), el futbolista contó cuáles son sus siguientes proyectos con la cantante.

"Ahora vamos a empezar a hablar de los sueños. ¿Te gustaría tener hijos con ella? ¿O es todo a corto plazo? Porque uno pregunta como un abuelo...", indagó Andino. "Y que sean de Racing, ¿no?", bromeó De Paul. Cuando el conductor le preguntó si ya logró convertir a Tini en hincha de Racing, el futbolista asintió.

"Mirá, yo arranqué diciendo: '¿Y será Tini de Racing?'. ¿Ya le hablaste de la Academia, de este gran club argentino?", quiso saber Andino. "Sí, sí. Aparte yo siempre le digo: '¿De qué cuadro sos?'. '¡De Racing!', me dice. Pero bueno, todavía no la llevé a la cancha ni nada", sumó el deportista.

Y sobre sus planes con Stoessel, explicó: "Es verdad que siempre cuando uno vuelve a apostar a una relación tiene muchos proyectos. Tenemos dos vidas que son bastantes difíciles porque cada uno tiene una dinámica bastante especial. Pero estamos intentando que esos caminos se unan en un cierto punto y poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando. Ojalá sigamos así".

Por último, aseguró que en este momento se siente muy bien, "a pesar de que estas cosas que dicen molestan un poquito porque son mentiras que no tienen ningún sustento", en relación a la exposición que viven día a día. Y cerró: "Hoy me siento acá a hablar porque todo lo que diga lo puedo sostener".

La palabra de Rodrigo de Paul sobre su separación de Camila Homs

Rodrigo de Paul también desmintió los rumores de que le habría sido infiel a Homs con Tini mientras estaba embarazada. Incluso aseguró que esos rumores no tienen ningún tipo de sustento, ya que cuando la modelo estaba embarazada, se encontraban en Italia en plena pandemia. "Estaba todo cerrado. Yo no conocí a Tini ahí, ella tenía su vida y yo la mía. Son todas cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera", argumentó el deportista.

"Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar que no merezco. Sobre todo a Tini, porque de última es una separación que tuve yo. Todas las parejas se separan. Intentaron buscar algún morbo, pero de verdad que con Camila nos separamos en buenos términos", concluyó De Paul.