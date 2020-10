Rodolfo Barili contó su dura historia de abandono

El conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barili, contó en una entrevista que su padre "desapareció" de su vida durante la infancia y habló de la crianza de su madre y cómo lo marcó el abandono.

En una extensa entrevista para La Nación, Barili reveló como fue el vínculo con su padre y destacó la figura de Antonia, su mamá. "Por laburo, mi viejo se fue de casa cuando yo era muy chico y luego desapareció un largo tiempo. Cuando ya había cumplido mis ocho años y no sabíamos dónde estaba, mi mamá decidió separarse", afirmó.

Si bien el periodista señaló que le da "vergüenza" hablar de su vida privada en los medios, sí indicó que durante un tiempo volvió a recuperar el vínculo con su padre, a quien no vio durante años. "Volví a tener contacto con los años, así que no me quedan quedas con él", sostuvo, al tiempo que dijo que hoy por hoy no tienen ningún tipo de relación.

Sobre cómo afecto la falta de su padre a sus sensaciones durante la paternidad, el conductor de Telefe Noticias recordó una charla que tuvo con su papá: "Pude hablarlo con él, decirle lo que sentía, lo que me había faltado en determinada etapa de la vida".

"Todo aquello me hace ser el padre que soy. No sé si soy el que quiero ser, eso lo dirán mis hijos, pero seguramente aquellas ausencias me hicieron mejor papá. No sería quien soy si las cosas hubiesen sido de otra manera, por algo el de arriba lo decidió así", consideró.

Al tiempo que ponderó a su madre: "El valor de mi vieja de separarse, entregar su vida a los hijos y a su fe, es uno de los ejemplos más notorios de mi vida, es la preferida de todas mis heroínas".

El periodista aseguró además que durante su infancia en Rauch, Antonio fue muy permisiva. "A los 15 años tenía una banda de rock con la que ensayábamos en mi pieza, mi vieja me daba esas libertades absolutas. Sin embargo, los fines de semana tenía que volver a casa a una hora determinada de la noche. Había un límite y la conciencia que esa libertad se ejercía con responsabilidad", apuntó

Y concluyó: "Eso me marcó. Hubo una época en la que pasaba música en el boliche para poder comprarme mis jeans y zapatillas, pero a las tres de la mañana me tenía que volver a casa. Mi novia de ese entonces tenía permiso hasta más tarde y no entendía cómo yo me tenía ir temprano".