Roberto Pettinato aclaró todo sobre su polémica con el folklore y apuntó contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Roberto Pettinato protagonizó una polémica relacionada con el folklore argentino y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Ahora, a pocas horas de llegar a Córdoba con su espectáculo Sumo x Pettinato, rompió el silencio y contó su versión acerca de este episodio. Además, apuntó contra Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, e hizo un brutal descargo.

El exintegrante de Sumo aseguró que todo fue producto de un mal recorte de sus dichos, incluso realizado por su propio equipo. “Yo tengo un drama increíblemente insólito: hable o no hable, igual se genera una polémica. Un ejemplo claro fue lo que pasó con el folklore y lo que la gente entendió. Yo dije que había algo que a mí me daba vergüenza, y hasta me toqué el pecho para reforzarlo, y era no entender de folklore", comentó, en diálogo con La Voz.

"Siempre me dio vergüenza no comprender esa música. ¿Cómo puede ser que no la entienda? Pero desde mi propia producción cortaron mal el clip y quedó como si dijera que me daba vergüenza el folklore”, explicó Pettinato. Además, señaló que a raíz de esa experiencia comenzó a supervisar personalmente lo que se publica en redes.

“Desde entonces controlo todo lo que editan en el programa: antes de publicar me tienen que mandar los recortes. Porque yo hago monólogos muy largos, y ellos solo tienen que cortar una frasecita estúpida para TikTok. El problema es cómo se puede deformar lo que uno dice”, reflexionó.

Roberto Pettinato apuntó contra Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

En medio de esta polémica, el conductor también apuntó contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien fue uno de los primeros en responderle. Según Pettinato, el mandatario lo hizo con mala intención. "Cortaron la frase como se les cantó, todo el mundo lo creyó y, de paso, el gobernador de Salta se hizo una fiesta, a ver si ligaba un voto más", apuntó.

"Entiendo que quiera ganarse un poroto con la polémica, pero lamento desencantarlo: a mí el folklore me gustó siempre. Lo que hizo el gobernador me dio por las pelotas. ¿A qué se mete? Se puso un poncho y dijo: ‘Acá llevo la sangre de los gauchos’. Bueno, si vamos a hablar de cómo se malinterpreta lo que uno dice, entonces yo también puedo inferir que, cuando el gobernador de Salta dijo eso, tengo derecho a pensar que es un asesino. Porque un gobierno con 42% de pobreza en su provincia, y que no la baja, debería ocuparse de cosas más importantes. Cuando la pobreza baje al 20%, hablamos”, concluyó Pettinato.