Robertito Funes reveló una intimidad sobre La Tora y Nacho de Gran Hermano: "Hasta las manos"

"Robertito" Funes Ugarte expuso un secreto íntimo sobre Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, en pleno debate de Gran Hermano.

"Robertito" Funes Ugarte, conductor de los debates de Gran Hermano (Telefe), mandó al frente a Lucila "La Tora" Villar mientras estaban en vivo y reveló una intimidad sobre la relación de la joven con Nacho Castañares, su novio dentro de la casa.

"La Tora" y Nacho se mostraron muy enamorados dentro de la casa y, ahora que la participante está afuera, asegura que su relación seguirá cuando estén los dos juntos y afuera de la casa. De un momento a otro, "Robertito" le sacó el celular a "La Tora" y mostró frente a las cámaras un llamativo detalle.

En la pantalla del celular de Lucila, se podía ver su fondo de pantalla: una foto románica en blanco y negro en la que aparece junto a Nacho. “Una cosa. ¿Me pasas tu celular por favor, 'Tora'? Perdón, pero miren la foto de fondo pantalla que tiene… ¡Nacho y La Tora!”, mostró el conductor, mientras la cámara enfocaba en primer plano el fondo de pantalla que Lucila tenía en su celular.

La "hermanita" se rió y admitió, con algo de timidez: “Estoy hasta las manos. Esta foto la saqué de Instagram". "Robertito" le preguntó si creía que ese sueño de tener una relación fuera de la casa iba a cumplirse, a lo que Lucila contestó que sí sin dudarlo: "Sí, vamos a poder cumplir un montón de cosas porque nos conocemos los dos. Sino, hubiésemos dicho desde el momento uno ‘no nos mostremos’ y seguíamos como en la primera edición”.

"La Tora" reveló si tuvo intimidad con Nacho dentro de la casa de Gran Hermano

Una de las preguntas que más se hicieron los televidentes fue si "La Tora" y Nacho habrían tenido relaciones dentro de la casa, especialmente porque Romina Uhrig y Julieta Poggio aseguraron haber escuchado ruidos durante la madrugada. "La Tora" estuvo como invitada en LAM (América TV) y confesó que está realmente enamorada de Nacho: "Estoy hasta las manos, sí. Es muy atento, muy bueno, muy humano, muy maduro para la edad que tiene. Tiene unos valores increíbles...".

"¿Llegaron a tener sexo?", le preguntó Estefanía Berardi. "No, nada", contestó Lucila. Y explicó que no lo hicieron para preservar su intimidad. “No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país”, explicó.