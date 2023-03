La Tora y Coti tuvieron una feroz pelea en Telefe: "¿Cuál es el problema?"

Lucila "La Tora" Villar y Coti Romero, ex participantes de Gran Hermano, tuvieron un tenso cruce en Telefe por situaciones vividas adentro de la casa. Qué se dijeron en Telefe.

Lucila "La Tora" Villar y Coti Romero trataron de limar asperezas, pero salió todo lo contrario. Las ex participantes de Gran Hermano protagonizaron un fuerte cruce en Telefe, donde se reclamaron distintas cosas que ocurrieron tanto adentro como afuera de la casa.

La relación entre ambas no era la mejor cuando se encontraban como participantes del reality show de Telefe. De hecho, la joven correntina fue la autora del comentario viral "que se vacha", cuando se enojó con ella. En esta oportunidad, y tras la reciente eliminación de "La Tora", se toparon en el ciclo A La Barbarossa conducido por Georgina Barbarossa.

Todo comenzó cuando la oriunda de Berazategui le recriminó que le gustaba Nacho Castañares, su pareja en Gran Hermano. "Nunca me gustó, le tengo mucho cariño porque me parece que coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me pueda gustar", explicó sobre el momento en que se acercó al joven de 19 años solo por estrategia, según contó.

Mientras Coti hablaba, Lucila hacía gestos que denotaban que no le creía nada de lo que estaba diciendo. "Obviamente me di cuenta que era por estrategia y yo le dije a Nacho 'salvá a quien quieras'. Lo que pasa es que Coti venía arrancando desde la semana 1, no desde la semana 4. De repente ella estaba con Alexis en pareja, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pidió a Nacho", lanzó para la sorpresa de todos.

Allí, Romero se defendió y reveló que cuando entró a Gran Hermano quiso jugar con los hombres. "Pero sacaste a todas las mujeres", arremetió "La Tora". "Pero es un juego, yo iba a jugar con los hombres, era lo que estaba intentando hacer. Si saco a las mujeres ¿cuál es el problema?", señaló en un clima de máxima tensión en Telefe.

La foto que desató rumores de infidelidad entre El Conejo y Coti de Gran Hermano

La edición 2022 de Gran Hermano logró conformar varias parejas dentro de la casa, sin embargo, una de las que más furor generó fue la de Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga. Una vez que quedaron eliminados del reality, los participantes continuaron con su relación amorosa y recolectaron miles de fanáticos. Pero recientemente se filtró una foto que instaló los rumores de infidelidad.

La pareja conformada por el cordobés y la correntina se volvió una de las más aclamadas por el público en las redes sociales, ya que ambos disfrutan compartir fotos y videos de sus días juntos fuera de la casa de Gran Hermano. Incluso, la pareja decidió alquilar un departamento cada uno en el mismo edificio para no extrañarse tanto y que cada uno tenga su propio espacio.

Aun así, en las últimas horas, una imagen de Alexis "El Conejo" se volvió viral en redes sociales. En la foto se puede ver al cordobés junto a otra mujer en un boliche y además aparecen varios "indicios" que muchos internautas tildaron de signos de infidelidad hacia Coti.

Principalmente, la chica que está junto a Alexis se encuentra muy cerca de la boca de él e incluso le está dando un beso en el cachete. Por otro lado, muchos usuarios aseguraron que el cordobés tenía los labios rojos e hinchados, signo de que, según algunas personas, demuestra que estuvo besando a otra chica y le quedaron restos de su labial en la boca.