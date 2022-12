Robertito Funes filtró una explosiva primicia: "Estuve con presidentes"

El periodista Robertito Funes Ugarte expuso una teoría sobre el futuro de dos participantes de Gran Hermano y filtró una información desconocida sobre sus hábitos.

Si hay algo que caracteriza a Robertito Funes Ugarte es su desparpajo a la hora de aparecer en la televisión. Su reciente participación en Cortá por Lozano (Telefe) no fue la excepción, dado que el periodista fue convocado para hablar sobre Gran Hermano y terminó filtrando una explosiva información desconocida sobre sus hábitos.

Invitado al magazine de Verónica Lozano, Robertito propuso una teoría en torno al acentuado enfrentamiento entre Maxi y Alfa en Gran Hermano, y lo vinculó con una inesperada filtración de sus hábitos: “Maxi y Alfa no se quieren nada. A ellos les haría falta ir al sauna juntos. Digo a conversar, a distenderse. Uno en el sauna conoce mucha gente importantísima que no sabe que vos estás debajo de la toalla. Me ha pasado de estar con presidentes, empresarios…de pronto escuchás una voz y decís ¡era este!”.

"Yo creo que la salida de Juliana lo afectó a Maxi, pero me parece que ella estaba más metida que él. Creo que él encontró allí una contención y habrá que ver si ahora buscará otra ‘presa’, porque ahí buscan ‘presas’. Hoy estuve con la Tora y con Juan y están desesperados por volver”, cerró el mediático periodista.

Gran Hermano: quién quedó fuera de placa y se salvó de la eliminación

La semana resultó bastante complicada dentro de Gran Hermano, ya que hubo enfrentamientos entre los participantes y muchos sacaron muchas molestias en cara que terminaron generando mucha tensión. En este marco, y luego de la fuerte pelea que tuvieron por el desafío semanal para obtener el presupuesto, Romina anunció que no salvaría a Nacho. De este modo, el participante de 19 años se convirtió en el primero de continuar en carrera para la eliminación del día domingo.

Pese a que muchos de los integrantes del debate, e incluso aquellos participantes que ya quedaron eliminados y fueron a dar su opinión, aseguraron que Romina iba a salvar a María Laura, la participante anunció que "Cata" seguiría en carrera a la eliminación. Posteriormente, también dio a conocer que tampoco salvaría a Daniela, ya que tuvieron varios enfrentamientos en las últimas semanas.

La placa quedó, entonces, a definir entre Walter "Alfa" y Coti, dos nominados que tienen un gran vínculo con Romina. Sin embargo, cuando Santiago Del Moro le dio la palabra, Romina anunció que salvaría a Coti. "Lo voy a dejar a 'Alfa' porque tengo mucha confianza y lo demostró, sé que se va a quedar", explicó entre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.