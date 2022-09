Ricky Montaner explotó contra Telefe en la final de La Voz Argentina

Ricky Montaner soltó una queja en vivo en La Voz Argentina contra Telefe: qué dijo.

La Voz Argentina (Telefe) llegó a su gran final, consagrando a Yhosva Montoya como ganador por el team de Soledad Pastorutti, y se vivió un clima de mucha emoción y festejos en el set. Sin embargo, Ricky Montaner no pudo evitar soltar una fuerte queja en vivo contra el canal, justo en el momento exacto en el que Marley anunciaba al ganador.

Aparentemente, para Telefe fue difícil acomodar los horarios de manera perfecta para que La Voz terminara a la hora pautada, especialmente porque el programa fue grabado en vivo. Justo minutos después, iba a empezar Quién es la Máscara, la nueva apuesta del canal que sigue el mismo formato de La Voz. Es por esto que el hijo de Ricardo Montaner soltó un comentario de queja en vivo contra la producción.

Todo ocurrió cuando "La Sole" y Lali Espósito estaba en escenario junto a los participantes finalistas. "Perdón, eh, pero nos tenemos que apurar porque ya empieza La Máscara", advirtió Marley mientras sacaba el resultado final del sobre. "La Máscara no puede esperar... ¿Qué divertido, no?", se escuchó a Ricky decir de fondo. Mientras Pastorutti soltó una risa, el resto de los presentes hicieron un silencio incómodo y siguieron como si nada hubiese pasado.

Yhosva Montoya se consagró como ganador de La Voz Argentina

Yhosva Montoya, del team Sole, ganó La Voz Argentina luego de enfrentarse contra Ángela Navarro, perteneciente al team Lali, con un total de 52,4% de votos del público. Para esta final, el joven interpretó la canción Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui. Yhosva tiene 23 años, es oriundo de Tierra del Fuego y se consagró como uno de los preferidos del público desde su primera aparición.

“Gracias a todos, a la familia que me vino a ver y a toda la gente que me apoyó. No lo puedo creer. Que Dios los bendiga a todos, los quiero", agradeció el joven. En la edición anterior de La Voz, también había ganado un participante del equipo de "La Sole", Francisco Benítez, por lo que también la legendaria cantante celebró otro triunfo en el reality.