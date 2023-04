Ricky Maravilla y su novia protagonizaron una escandalosa pelea en la calle: "¿Cómo no te vestís de Chuky?"

Ricky Maravilla protagonizó una pelea con su expareja en plena calle tras la separación por una supuesta infidelidad y el insólito momento fue captado por las cámaras de un programa de espectáculo.

En Socios del espectáculo pusieron al aire la escandalosa pelea que protagonizaron Ricky Maravilla y su novia Taky Natali en plena calle. "Abrime la puerta, imbécil", le gritó la modelo al cantante de cumbia, de quien se separó tras más de 15 años en pareja por una supuesta infidelidad.

Lejos de bajar la intensidad con el correr de los días, la separación de Ricky Maravilla y Taky Natali sigue sumando violentos y tensos capítulos. Es que en Socios del espectáculo mostraron cómo la modelo se acercó al hogar que compartió con Ricky para pedirle que le devolviera sus pertenencias.

Taky Natali llegó a bordo de un auto oscuro y rápidamente se bajó del vehículo para increpar a su expareja: "Abrime la puerta". "Uh, otra vez...", respondió el músico desde el otro lado de la reja que separa su casa de la calle al verla. Furiosa, la modelo insistió en su reclamo para que la dejara pasar y lo amenazó asegurando que ya sabía lo que pasaría si no lo hacía.

"No quiero más problemas, no quiero más nada", se quejó Ricky Maravilla antes de entrar a su hogar. "Bueno, me llevo el auto, todo me voy a llevar; abrime la puerta, imbécil", siguió demandando Natali al aire, ya que el cantante había entrado en el inmueble a buscar sus pertenencias.

"No aguanto más, quiero entrar, es mi casa también", insistió la modelo, ante la imposibilidad de entrar a la casa que compartió hasta hace un tiempo con el cantante y agregó que quería llevarse el auto del cantante porque se enteró que "anda llevando amigas". Cuando Ricky Maravilla apareció con una gran valija amarilla, Taky Natali volvió a explotar: "¡Esa no es mi valija, esa no es!".

"Te puse todas las cosas que a mí no me gusta que tengas y todos tus juguetes", respondió harto Ricky Maravilla. Entonces, la modelo abrió la valija y empezó a revolver el interior para ver el contenido. Mientras tanto, el cantante agregó: "No quiero ser más tu Pancho, ni tu Chapulín, ni tu Hombre Araña, ni nada; yo soy una persona tradicional y no quiero saber más nada".

"¿A vos te parece que yo pueda a esta altura de mi carrera artística y de mi vida ponerme esto?", le preguntó el cantante al cronista de Socios del espectáculo. Burlona, su expareja le retrucó: "¿Cómo no te vestís de Chuky?".

La furia de la exnovia de Ricky Maravilla con "La Bomba" Tucumana: "Me tiene re podrida"

Ricky Maravilla se metió en un lío amoroso con Gladys "La Bomba" Tucumana y provocó la furia de Taki Natali, su pareja, quien salió a destrozar a la cantante de música tropical por un picante acercamiento al autor de hits como Que tendrá el petiso. "Me tiene re podrida con La pollera amarilla", sentenció la mujer, furiosa con Ricky.

Taki Natali, quien además de ser la pareja de Ricky Maravilla trabajó codo a codo junto a él durante muchos años, brindó una entrevista al magazine Socios del Espectáculo (El Trece) para explicar la razón de su malestar y enojo con "La Bomba", quien recientemente formó parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, último programa de entretenimientos de Marcelo Tinelli. "En una de esas oportunidades yo le estaba haciendo las redes sociales a Ricky, entonces ella mandó un mensaje diciendo 'tenemos que juntarnos, sos el rey. Con vos voy hasta el cielo, o a dónde vos quieras'. Entonces, ofrecida. ¿Entendés?", disparó Taki ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Lo perseguías con una motito a todos los shows cuando no eras 'La Bomba'. Antes la exposición esa de Tinelli y todo eso que ella salía por todos los canales, andaba buscando, calculo, prensa. Quiero pensar", sostuvo, afiladísima, la mujer que insiste en que el acercamiento al cantante fue solamente por interés mediático. "Me tiene re podrida con La pollera amarilla. Re podrida con sus entrevistas falsas", agregó, denostando el hit más conocido de la cantante.

Por último, Taki Natali le dedicó un amenazante dardo a "La Bomba" cuando exclamó: "Si pudiera ventilar su cerebro como ventila las gomas yo creo que podría crear por lo menos un temita más". Tras la charla, en el magazine procedieron a debatir el entretelón de este bizarro e inesperado escándalo de celos entre artistas de la movida tropical.