Ricardo Montaner se cruzó con un fan de La Voz Argentina: "Ni me conoces"

Al jurado Ricardo Montaner no le gustó el comentario en las redes de un seguidor de La Voz Argentina 2021 y salió a ponerle los puntos.

Si bien La Voz Argentina 2021 es un éxito por la pantalla de Telefe, también existen los cuestionamientos para sus integrantes en las redes sociales y en este caso quien salió a responder uno de ellos fue Ricardo Montaner, uno de los jurados del reality show de canto que conduce Marley. "Ni me conoces", le escribió el artista en su cuenta oficial de Twitter (@montanertwiter).

Todo comenzó cuando el usuario Diego Díaz (@negrodiego22) lanzó un fuerte comentario contra el artista de 63 años: “Viejos boludos y después Ricardo Montaner. Tipo denso y egocéntrico como pocos”. Entonces, la respuesta del reconocido cantautor no tardó en llegar: “¿Y tú qué vendrías a ser? ¿Intolerante? ¿Odiador? ¿O simplemente descargas los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?”.

“Tú no tienes la culpa de eso que te sembró la vida pero yo tampoco, no te la agarres conmigo que ni me conoces. Un abrazo, Diego querido”, quiso cerrar el tema el músico argentino naturalizado venezolano, colombiano y dominicano.

Sin embargo, la contestación fue lapidaria y bastante violenta también: "Intentá dejar de ser el ÚNICO protagonista y de ser el famoso superador de historias. Los protagonistas son los participantes. Tranquilo, Ricardo, que mi vida es hermosa. ¡Otro abrazo!".

El cruce entre Ricardo Montaner y Mercedes Morán en Twitter

Las polémicas para el cantautor no son nuevas en la red social del pajarito, ya que también se había puesto picante nada menos que con la famosa actriz argentina de El Reino (Netflix), entre otros.

El 21 de julio, mientras miraba La Voz por Telefe, ella publicó en su perfil (@mercedesmoranb): "Me aburre la familia", en una clara referencia a los Montaner aunque sin haberlos mencionado, ya que los hijos de Ricardo (el dúo musical "Mau y Ricky") también son jurados allí.

Ricardo Montaner le respondió a Mercedes Morán en Twitter por La Voz Argentina.

“Tenés un control con 600 canales”, le respondió irónicamente una usuaria. “Por eso...”, agregó Ricardo. Más tarde, otra mujer le dijo a la actriz “no lo mires” y Montaner recordó una frase de un popular poema de Pablo Neruda: “Eso digo yo.... Es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

Sin embargo, lejos de cerrar la cuestión ahí, el artista volvió a contestarle a Morán: “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su mujer) del carácter que les ponés a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.