Ricardo Fort y Diego Maradona, juntos en un video inédito

Salió a la luz el video del día que El Comandante conoció a Dios

Juan Martorelli, peluquero histórico de Ricardo Fort, reveló en exclusiva el video del encuentro entre Diego Maradona y Ricardo Fort. Cabe resaltar que "El Comandante" y "El Diez" fallecieron el mismo día y, hasta el momento, se desconocía que tuviesen una relación amistosa. ¿Cómo se conocieron?

“Tuve la suerte de estar en un encuentro único, donde Ricardo me manda a llamar para peinar, y me dice que voy a peinar a alguien importante. Cuando miro, era Maradona, y se me cayó todo. Fue en Tío Curzio”, arrancó contando el coiffeur, en diálogo con "Los ángeles de la mañana" (El Trece), haciendo referencia al tradicional restaurante de Mar del Plata.

Impaciente, Ángel de Brito comentó: "Tengo entendido que el primer encuentro entre ambos fue en la mansión de Ricardo en Mar del Plata, donde le regala a Diego un reloj muy lujoso y tienen un acuerdo para que él lo vaya a ver al teatro. Se juntaron en un lugar privado de Tío Curzio, donde estaban Marta Fort, los custodios, Maradona y Ricardo Fort”.

“El encuentro fue muy emocionante, para toda la familia Fort, y para parte del elenco, que después se suma al encuentro, que es Fernanda Callejón, Adriana Salgueiro”, siguió Martorelli, dando pie a un video en donde se lo ve a Ricardo llorando y a personas abrazándolo. Te amo Diego, te queremos”, le dicen los presentes.

Para completar la anécdota, Martorelli señaló: “Quería mostrarlo acá, para que trataran con respeto a Diego y Ricardo, que justo murieron en el mismo día. En ese encuentro, Diego me pasa su teléfono para que yo fuera a Dubai con él, y lamentablemente me perdí de ir porque justo se pelearon, y ahí vino todo el problema entre ellos dos, y yo seguí con Ricardo. Pero a Diego lo volví a encontrar en la concentración de Gimnasia para pedirle una remera para mi papá, que es fanático de Gimnasia y le digo a Diego ‘No te vas a acordar de mí’, y me dijo ‘Sí, eras el peluquero de Fort’”.

Filoso, de Brito quiso saber por qué se pelearon ambos. El coiffeur de Fort le contestó: “Porque le da las notas a Dieguito Jr. en su programa. Y creo que hubo un malentendido con Luis Ventura, por unos roles que le dio Ricardo, y Maradona lo tomó como ofensivo, y después lo plantó en el programa ‘Fort Show’, que lo estuvimos esperando y nunca vino”.

Y agregó: “Ricardo se emocionó porque nadie podía creer que Maradona estuviera mirando la obra en el teatro. Y además de eso, estaba Diego Torres haciendo un recital en la playa, y quedó Diego Torres solo cantando, porque se vinieron todos a ver a Maradona en el teatro (risas), fue increíble. Igual hubo un arreglo para ir a verlo al teatro. Nadie sabía, salvo Ricardo y los productores, y afuera estaban todos los medios”.