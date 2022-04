Revés inesperado para Flavio Mendoza tras la denuncia por estafas y falta de pagos

Flavio Mendoza quedó involucrado en una fuerte denuncia por falta de pagos al elenco de Taboo, obra que Flavio Mendoza montó en 2017 y salió de cartel a los pocos meses, sin ninguna explicación seria y oficial.

Una nueva voz se sumó al escándalo de estafas que involucra a Flavio Mendoza y limpia su imagen, luego que se señalase al coreógrafo como uno de los responsables de la falta de pagos del elenco de la obra Taboo, estrenada en el 2017. ¿Qué pasó y qué grado de responsabilidad tiene el papá de Dionisio?

Pablo Tomaselli, jefe de prensa de Mendoza, brindó testimonio al portal Teleshow y explicó que si bien él no llevó la promoción de Taboo -espectáculo que se estrenó en el Teatro Broadway en 2017- Mendoza era director y "dueño de la obra", aunque no era el productor de la misma. Incluso, precisó que a Flavio también le quedaron debiendo dinero tras el misterioso levantamiento de las funciones.

El escándalo se desató luego de que la "angelita" Estefi Berardi lanzase la primicia sobre la denuncia de algunos trabajadores que estuvieron involucrados en la producción dirigida por el exjurado de ShowMatch y no les pagaron lo que les correspondía. De acuerdo con los datos de la panelista, Ignacio "Nacho" Gonata fue el primero en hacer público el reclamo. "Me dijo que no les pagaron, les deben plata y no aparecieron los responsables. Algunos culpan a Flavio de que tal vez era un empleado de la obra", indicó la panelista.

Además, remarcó que el actor sostiene que "el contrato está con el teatro pero es un cachivache porque está hecho con el sindicato de variedades, lo que no existe más". Sobre los permanentes reclamos por parte de los integrantes del elenco de Taboo, Berardi indicó que "Flavio Mendoza los mandaba a hablar con ´Maxi´, su socio. Él (Gonata) dice que tampoco cobró, pero no quiere dar los nombres de las personas que están atrás de la productora". Y cerró con que "el contrato era súper desprolijo".

Una vez desatada la polémica, Gonata usó sus redes sociales para aclarar el sinfín de rumores que circularon por los medios: “De todo lo que me estuvieron preguntando por Taboo, solo diré que lo único que yo dije es lo que vieron salir de mi boca, y así va a ser. Por algo me manejo así. Porque no quiero escritos recortados, ni que se tergiverse algo, ni que se pongan en mi boca palabras que ni pienso, siento, ni dije que la dijo otro artista involucrado”.

La dura respuesta de Flavio Mendoza

Por su lado, el bailarín y coreógrafo de 47 años reaccionó y aseguró: "Me da mucha pena porque son artistas increíbles. Perdonen pero no me manden más reclamos relacionados con Taboo, háblenlo con ´Maxi´. Si tienen que iniciar acciones legales iniciénlas pero, por favor, no me llamen más". Además, en Twitter, el prestigioso director teatral respondió al video publicado por LAM sobre esta situación y comentó de manera tajante: "Lo mismo digo, que los productores nos paguen".