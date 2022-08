Revelaron la fuerte interna del programa de Ariel Rodríguez Palacios: "Dejó en evidencia"

En Intrusos contaron detalles desconocidos del fuerte cruce que mantuvo el cocinero con otros compañeros de trabajo al aire en Telefe.

Ariel Rodríguez Palacios se mantuvo en el foco de atención mediático debido a un inesperado cruce con un compañero de trabajo en Ariel en su salsa, ciclo que conduce por Telefe. A días del escándalo, se conocieron detalles desconocidos sobres la situación que descolocó a varios televidentes.

Luego de que Palacios expusiera a un compañero de trabajo al decir que había hecho toda la receta mal, Marcela Tauro repasó el tema al aire de Intrusos y reveló la fuerte interna que existe dentro del programa de cocina matutino de Telefe. Aunque si bien el chef aseguró que se trataba de una broma, la situación generó gran incomodidad entre los presentes en el estudio.

"¿Lo boicotearon?, ¿no se lo habrán hecho a propósito? Ojo, estemos atentos", preguntó Tauro luego de refrescar el tema. Precisamente, la panelista hizo hincapié en esta posibilidad ya es nunca se muestran los resultados erróneos frente a las cámaras. "Igual también dejó en evidencia a un compañero. Porque dijo: ‘siempre que lo hago yo sale bien, y ahora que delegué, no'", replicó Flor de la V, la conductora del ciclo.

Sumándose a la hipótesis de Marcela Tauro, Nancy Duré dio por finalizado el tema. "Es que hasta donde yo sé, él lleva todo pre armado y va muy temprano para cocinar él. Pero bueno, acá, evidentemente, un ayudante no hizo la masa como correspondía", sentenció la panelista. Sin embargo, en ningún momento se descartó la teoría que propuso Tauro.

Ariel Rodríguez Palacios explotó en vivo contra un compañero

Ariel Rodríguez Palacios volvió a ser tendencia luego de destrozar a un compañero al aire en Ariel en su salsa, el programa que conduce por la pantalla de Telefe. "No lo puedo arreglar", se quejó el reconocido cocinero, que ya tuvo denuncias anteriormente de otras personas con las que compartió ciclo.

El cocinero protagonizó un momento muy tenso el miércoles pasado durante la emisión de su programa por una masa que preparaba y no le salía como él quería. Apenas comenzó el ciclo ya la cara de Rodríguez Palacios evidenciaba que no estaba nada a gusto, mientras no paraba de amasar y pasar el preparado por la máquina para achicarla.

"Es lo que nos pasa en todas las cocinas y tenemos que resolver", apuntó Romina Pereiro, aunque el clima tenso no bajaba. Fue el propio Rodríguez Palacios el que decidió contar qué pasaba: "Estoy re caliente. Les voy a contar algo. Yo siempre hago todo. Siempre preparo yo las cosas".

"Esta vez no lo hice y salieron así. Ahora al aire no lo puedo arreglar", terminó quejándose el cocinero conductor, apuntando sin filtros contra uno de sus compañeros de programa. Claro que no es la primera vez que algo así sucede: ya el esposo de Geraldine Neumann había acusado a Rodríguez Palacios de maltrato y abuso de poder mientras fueron compañeros en el ciclo Qué mañana (El Nueve).