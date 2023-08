Revelan que existe un blindaje alrededor de Tini: "No puede hablar de ella"

Flor de la V apuntó contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el fin del romance y que el futbolista disparara contra los medios por haberle hecho "mucho daño" a la pareja.

Flor de la V reaccionó con firmeza tras la confirmación del fin del romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, y no dudó en revelar el blindaje mediático que hay alrededor de la reconocida cantante. "Uno no puede hablar de ella así nomás", aseguró la conductora de Intrusos, mientras en el programa de América TV se hablaba de la repentina separación del campeón del mundo y la artista, uno de los romances más mediáticos del último tiempo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sorprendieron a todo el mundo en los últimos días con la confirmación de su separación. Pese a haber pasado algunos altibajos durante su relación, lo cierto es que nadie esperaba este desenlace a tan poco del comienzo de su romance. Obviamente los programas de espectáculos se hicieron eco de esta situación y sumaron información a lo que sucedió.

En ese sentido, fue Rodrigo de Paul quien primero apuntó contra los medios y personas ajenas a la pareja al asegurar que habían hecho mucho daño a la relación por los rumores y detalles que fueron saliendo a la luz durante el noviazgo. Estas palabras no pasaron desapercibidas y Flor de la V fue una de las que reaccionó, filosa contra el jugador campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

"A Tini se la cuidó mucho. Como a nadie en este ambiente. No sólo se la cuidó, se la sigue cuidando", aseguró con total sinceridad la conductora de Intrusos en su programa, mientras hablaban de la separación. Pero eso no fue todo, porque agregó: "Uno no puede hablar de ella así nomás. Si hay alguien protegido en este ambiente, es ella". "¡Sí! Porque nosotros no dijimos la verdad, porque te puteaban, porque no se podía", se sumó Marcela Tauro.

Camila Homs reconoció haber agredido a Tini Stoessel: "Me arrepiento"

Camila Homs se sinceró sobre su relación con Tini Stoessel y confesó haberla insultado años atrás, cuando se enteró que había comenzado una relación con Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos. Tras la separación de la artista y el campeón del mundo, Homs recordó aquel difícil momento que vivió a comienzos de 2022. Ahora que pasó casi un año y medio del escándalo, admitió haber insultado a Tini a través de llamados telefónicos y audios de WhatsApp.

A pesar de que De Paul aseguró que inició su romance con Stoessel después de haberse separado de Homs, la modelo aseguró que el deportista la engañó mientras estaba embarazada de su segundo hijo en común, Bautista. Por esta razón, reconoció haber hecho un escándalo cuando se enteró que Tini era la tercera en discordia y confesó haberla agredido.

Homs estuvo presente en Desayuno Americano (América TV), en donde fue consultada por la separación de la pareja. Cuando le preguntaron cómo se había sentido al respecto, contó que hubo una situación en puntual que la enojó tanto que llamó por teléfono a Tini. "Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo", aseguró.

"¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos", le preguntó Pamela David. "No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos", respondió Homs. Al ser consultada sobre los rumores de aquel llamado telefónico, la modelo se sinceró y contestó: "Sí. Me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia".