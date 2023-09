Revelan lo que nadie sabía sobre el calvario de Maxi Giudici: "Olor a gas"

Alexis "El Conejo" Quiroga dio a conocer un dato clave sobre el episodio que vivió Maxi Giudici.

Maximiliano Giudici es un joven de 36 años que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). En las últimas horas, el joven oriundo de la provincia de Córdoba fue internado de urgencia tras un intento de quitarse la vida. La noticia generó una gran conmoción entre todos sus allegados y compañeros del reality, quienes le mostraron su apoyo. Su amigo, Alexis "El Conejo" Quiroga, estuvo presente en todo momento y fue quien llegó a su casa y lo encontró descompensado. Una vez pasada la situación, el joven reveló un llamativo detalle que notó al entrar a su hogar.

Maxi fue ingresado al Hospital Ramos Mejía el viernes a la 1.30 de la madrugada tras una sobredosis de pastillas de Clonazepam, según informó el parte policial. La madre de Giudici le pidió al "Conejo" que ingresara a su hospital, ya que presentía que algo le estaba pasando a su hijo porque le había pasado todas las contraseñas de sus cuentas bancarias, como despidiéndose. Rápidamente, el joven llamó a la policía y al SAME e ingresaron en su departamento.

“En su casa había olor a gas. Cuando llegué, no había llegado la policía ni el SAME, el portero tampoco me atendía”, comenzó diciendo el cordobés en una nota para LAM (América TV). “Después entramos gracias al portero, pero sí había olor a gas", agregó. En cuanto al estado de Giudici, explicó que "no se mantenía parado, es como si estuviera borracho. Cuando llegaron los médicos, lo revisaron. Estaba como muy dopado”.

La panelista Estefi Berardi profundizó sobre el tema en Mañanísima (Ciudad Magazine) y sumó: “Llamó la atención que tenía las hornallas abiertas y por eso lo encontraron descompensado, más allá de la ingesta”. “Intento de suicidio, es eso”, comentó Carmen Barbieri. "'El Cone' le salvó la vida, porque si no prestaban atención a las señales, nadie se daba cuenta", concluyó "Pampito".

El doloroso descargo de Juliana Díaz tras el calvario que vive Maxi Giudici

Juliana Díaz, expareja de Maxi, se quebró al aire en LAM (América TV) al hablar sobre el mal momento que vive Maxi. "Se tomó un blíster entero de pastillas. Durmió toda la tarde, recién se despertó. No está enterado de nada, no sabe bien qué pasó ahora, se acuerda de muy pocas cosas. Horrible, la verdad", comenzó diciendo. Segundos después, rompió en llanto al hacer un desesperado pedido para sus seguidores.

Tras las fuertes críticas que recibió por parte de miles de usuarios de las redes sociales, quienes la culpabilizaron por el episodio que vive Giudici, manifestó: "Les pido que aflojen un poco porque me están mandando mensajes diciéndome que ojalá me muera yo, que soy una mala persona, que lo descuido, que dejé que haga lo que haga, que es todo mi culpa. Tengan cuidado, porque yo también tengo familia, yo también perdí seres queridos, y para mí es terrible estar pasando por esto con Maxi".

Y agregó, con la voz quebrada: "Yo lo amo con todo mi corazón. Por más que ahora no estemos juntos, si a él le pasa algo yo me muero". Por último, Juliana explicó que si ella no llamaba a tiempo a la policía o si "El Conejo" no intervenía a tiempo, "podría haber pasado cualquier cosa".