Hay diagnóstico oficial: se confirmó el trastorno que sufre La Tota Santillán

El artista de la movida tropical Daniel "La Tota" Santillán se encuentra internado luego de infringirse cortes sangrantes.

Se conoció el diagnóstico de Daniel "La Tota" Santillán, quien atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra internado por un cuadro depresivo que lo llevó a infringirse cortes sangrantes. La palabra de su hija Daniela y el parte médico del referente de la movida tropical.

En un audio exclusivo de A la Tarde (América TV) Daniela, la hija de "La Tota", reveló cuál es el diagnóstico de su papá: "Mi papá está un poco más estable, mejor que la última vez que lo vimos. Como diagnóstico tiene un trastorno bipolar".

"Dependiendo del brote que él tenga puede ser depresivo o eufórico. Estos últimos dos fueron de tipo depresivo, que lleva a que se lastime. Tiene que estar tranquilo, lo están estabilizando con la medicación. A su vez, están tratando de estabilizarlo en su estado emocional", explicó, entrando en los detalles del parte médico.

Para cerrar, Daniela aclaró que espera que muy pronto su padre pueda salir de la institución médica donde se encuentra internado: "Una vez que esto se resuelva, va a ser dado de alta. Pronto va a poder salir y aclarar sus cosas".

El enfrentamiento de la hija y la aboga de "La Tota" Santilán

Días atrás, el magazine de Karina Mazzocco anunció la internación del cantante y el periodista Luis Ventura procedió a contar la intimidad del escándalo entre la hija de "La Tota" y su abogada: "Lo vi muy mal, en total crisis psiquiátrica. Se hizo presente su hija en el domicilio y lo internó en un sanatorio porteño, donde se encuentra a la espera de un estudio psiquiátrico. Estaba muy deprimido, con crisis neurológica. En el medio de la historia, mientras la hija estaba por internar a su padre, aparece la abogada del artista con el ánimo de retirar del sanatorio a 'La Tota' porque no justificaba la internación. Entre idas y vueltas, se genera una discusión entre la hija y la abogada y empezaron los golpes y la violencia. Quedó todo grabado".

Minutos más tarde, el magazine tuvo una comunicación con Soledad López, la abogada de "La Tota" -quien recibió tres puntos de sutura, producto del enfrentamiento con la hija del cantante- quien habló sobre la turbulenta relación de Santillán con su familia: "'La Tota' Santillán no tiene contacto con sus hijos mayores, que solamente aparecen cuando los llama algún amigo porque 'La Tota' sufre un episodio. Los hijos lo amenazan con que lo van a internar. Cada vez que a lo van a internar, los hijos llegan a la casa y le sacan todo lo que pueden. Él ayer me llamó, estaba con la psiquiatra al lado, y estaba bien. Dijo: 'si tienen que llevarme para evaluarme, no tengo ningún problema'. Y la hija gritando para que lo internen".

"La depresión se agudizó porque tuvo una discusión con la hija, porque siempre pasa lo mismo. Tengo audios que lo comprueban: la hija gritándole que él fue un mal padre, que le gustaba la noche, que no es capaz de conseguirle un trabajo. El año pasado juntó con mucho esfuerzo y se pudo comprar un autito, que puso a nombre del hijo. El hijo le dijo '¿sabés qué? El auto no te lo voy a dar. Me lo voy a quedar yo'. Son cosas que lo frustran muchísimo y lo meten en una depresión mucho peor. Me manda audios llorando", profundizó.