Renunció al millón, se arrepintió y Guido Kaczka lo apuró: "Qué hacés"

Un participante de Los 8 Escalones decidió renunciar al 1 millón de pesos, luego se arrepintió y finalmente Guido Kaczka lo cruzó de manera tajante. El video del picante momento que se vivió en El Trece.

En Los 8 Escalones tuvo lugar una situación insólita. Durante la transmisión del pasado lunes 19 de diciembre, un participante decidió renunciar al millón de pesos y luego se arrepintió, por lo que Guido Kaczka lo apuró en pleno programa de El Trece.

Todo comenzó luego de que Nicolás consiguiera 2 millones de pesos en la final. "¡Dos millones de pesos, Nicolás! Que baila danzas folklóricas ucranianas, que hizo un recorrido perfecto, ¡gana dos millones! Ganaste, de nuevo, con firmeza. ¿Qué vas a hacer, volvés?", le consultó el conductor al participante.

Frente a la consulta, el joven indicó que prefería cederle su lugar a otra persona para que tenga chances de ganar el premio económico: "Yo hoy vine por un sueño y creo que, ya en gran parte, ya se me cumple. Y creo que hay gente que tiene más necesidades que yo. Así que ya no vuelvo. Le doy el lugar a Julio César".

Sin embargo, todo cambió cuando Guido le recordó las reglas al concursante y qué sucedería si le daba el lugar a otra persona: "Sabés que no es solo el lugar, ¿no? Sabés que le das tu millón". "Ah...", reaccionó el participante, quien comenzó a dudar. Luego, otro de los jugadores que esperaba tener su chance pidió: "¡No lo avivés, no lo avivés!".

Guido Kaczka complicó a un participante de Los 8 Escalones con una pregunta que lo descolocó.

Guido Kaczka volvió a tomar la palabra y le dijo a Nicolás: "‘No lo avivés’, me dice Julio César. Pará, pará, pará, te llevás un millón, le das un millón a él si vuelve él. Si no vuelve él, le pregunto a María. El que vuelve, vuelve con el millón ganado. Nueva modalidad, siempre lo explico". Y lo apuró con una pregunta: "Qué hacés: ¿volvés o hasta acá?".

Finalmente, Nicolás decidió cambiar de opinión: "Volvemos". "Vuelve entonces por los tres millones de pesos", anunció el presentador de Los 8 Escalones, quien sin dudas puso contra las cuerdas al concursante.

Renunció a $3 millones en Los 8 Escalones y Guido Kaczka quedó atónito: "Vergüenza"

Luego de que un grupo de concursantes avanzara de instancia, el conductor les pidió que eligieran a uno de los que había quedado en el escalón de abajo para salvarlo y darle otra vida en el juego. En dicho marco, Darío -participante que venía de ganar 2 millones de pesos en otros dos programas- le manifestó a Guido: "Te hago una pregunta, ¿yo puedo bajar y que suban ellos, se puede hacer esa modalidad o ya no?".

El presentador asintió, por lo que Darío indicó por qué tomó la decisión de dejarle el lugar a otro participante: "Lo que pasa es que mi sueño era jugar un solo programa, gané, gané el segundo, pero la verdad es que yo ya me siento feliz de haber participado". Frente a esto, Guido Kaczka le advirtió: "Pero, ¿se entiende? Vos perdés toda posibilidad de ir por los tres millones".

"No me quiero tentar, porque si sigo, después me embalo. Me parece que el sueño de todos nosotros es igual de válido, y me parece que ellos también se merecen la posibilidad de participar por el millón", agregó Darío, conforme con su decisión. Inmediatamente después, el jurado comenzó a aplaudirlo y elogiarlo por su buena acción. Y el jugador concluyó: "Me da vergüenza que me aplaudan, lo hago de corazón, en serio”, sostuvo. Finalmente, el conductor de Los 8 Escalones anunció: "¡Suben entonces Diego y Juan al escalón número siete! Nunca pasó. Se queda con sus dos millones y de buen recorrido decidió bajar".