Renunció a TN después de casi 30 años y reapareció con el comentario menos pensado: "Se ve menos"

Una de las máximas figuras de TN Todo Noticias que pegó el portazo recientemente rompió el silencio tras su salida. Los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

En TN Todo Noticias se dieron algunas renuncias inesperadas que pusieron en aprietos a los directivos del canal como las de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caressi. Pero hubo una de ellas que fue la que más ruido hizo, ya que se trata de un experimentado periodista que trabajó por casi 30 años en la señal y reapareció para explicar las razones de su salida.

"Estábamos todo el día pendientes. Te llamaban y estábamos muy pendientes de la noticia, teníamos una responsabilidad muy grande", sostuvo Bebe Contepomi, quien se fue después de haber estado 29 años en el canal y 25 en el ciclo La Viola. El periodista especializado en música dialogó con el programa Por si las moscas emitido por La Once Diez y contó detalles de su sorpresiva salida.

"La Viola sola tengo la experiencia, pero todo lo demás ya empezaba a ser muy abrumador. Cada productor que tiene un turno, es exclusivo pero no saben que estás en todas las producciones. Vos abarcas entonces 24 horas de noticias", indicó Contepomi. Actualmente se encuentra en la Mega 98.3, tiene un podcast llamado Lado BB y está a cargo de la productora artístíca El Bajo Producciones.

"Con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntas, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? En un momento te preguntás cuántos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos", expresó sobre los miedos que tuvo al abandonar TN. Y amplió: "Fue una decisión muy pensada y relajada, en el canal estuve 29 años y en La Viola 25, yo siempre pertenecí a la parte de las noticias, ya no tenía la misma energía y las mismas ganas. También sentí que la tele de a poquito se ve menos".

Los rumores del juicio millonario de Bebe Contepomi al canal

Tras anunciar su renuncia a El Trece y TN, el periodista musical Bebe Contepomi se vio envuelto en una polémica por un supuesto juicio a los canales del Grupo Clarín y generó un revuelo que recorrió todos los magazines de televisión. Fue tan grande el impacto, que él mismo debió salir a esclarecer su situación con sus exs jefes.

En una historia de Instagram, Contepomi puso paños fríos ante el inicio de un supuesto escándalo mediático y explicó cómo está su situación con los canales del Grupo Clarín: "Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición".

"Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas. 'El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves'. Besos y abrazos", cerró, con un claro mensaje que terminó con los rumores de juicio.

Los rumores de un enfrentamiento entre Bebe Contepomi y El Trece los desperdigó Karina Iavícoli con un informe en Intrusos (América TV), aunque nunca confirmó que fuese información verdadera: "Llamó mucho la atención porque uno lo veía súper instalado en El Trece y TN. De un día para el otro decidió romper la relación contractual que tenía con el canal. Bebe habría mandado una carta documento por cifras astronómicas. 150 millones de pesos me dicen a mí. A Guido (Zaffora), le hablan 3 millones de dólares".