Reapareció Viviana Canosa y explotó contra todo América TV: "Violencia psicológica"

La periodista rompió el silencio tras haber pasado un mes de su renuncia a A24.

Viviana Canosa habló a fondo sobre el contexto de su renuncia a A24 y la batalla contra todo América TV. La periodista no dio ninguna entrevista, sino que se mostró a través de un vivo de Instagram que duró media hora, en el que tocó distintos temas que apuntan directamente contra el canal.

A un mes de su renuncia, Viviana Canosa reapareció pero no fue en ninguna pantalla de la televisión argentina. Mediante un vivo en su cuenta de Instagram, acompañada del equipo de producción que estaba en su programa, rompió el silencio para realizar declaraciones en torno a este tema. "Siempre después de cada episodio pude decir y hacer lo que quería, pero esta vez fue imposible", expresó. "Yo no pensé en la plata y no pensé en mi ego, solo pensé en no defraudarme y no defraudarlos a todos ustedes", agregó Canosa tras el hecho.

Por otra parte, se refirió al momento en que su programa Viviana Con Vos salió al aire sin su presencia: "Como si esto fuera poco, el lunes me desayuné con otra noticia. Fue una gran provocación la que hicieron conmigo". Visiblemente fastidiada, Canosa se quejó de la decisión del canal y la interpretó como un ataque. "Diez minutos, la cortina musical del programa. Diez minutos donde yo no aparecía, aparecía una silla vacía. Lo sentí como violencia psicológica no solo conmigo, sino con todos ustedes que me siguen a diario", manifestó. En esa línea, la conductora se victimizó y agregó: "Estuve en todas las listas negras habidas y por haber".

Frente a su despido, varios medios se interesaron en sus servicios y su futuro laboral estaría a punto de cerrarse. Radio Rivadavia y La Nación Más fueron quienes se contactaron para realizar ofertas concretas, luego de la rescisión oficial de su contrato.

La verdad sobre la escandalosa separación de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

Tras una turbulenta estadía en A24, la señal de Daniel Vila se desligó de Viviana Canosa y lo hizo mediante un escándalo que ocupó buena parte de la agenda mediática. Y en medio de las teorías sobre el futuro de la conductora macrista en los medios, se viralizaron declaraciones suyas sobre los motivos que la llevaron a separarse del escritor Alejandro Borensztein, hijo del recordado Tato Bores, en 2018.

“Nos divorciamos. Fue una decisión dura de tomar, pero era la mejor. Fue de común acuerdo. El amor va a estar siempre. Nos une nuestra hija. Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión", indicó Canosa en una emisión pasada del programa Vino Para Vos (KZO), conducido por Tomás Dente.

Sobre el momento en que decidió divorciarse, remarcó: "Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé ‘no lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí. Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiere decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina".

"Faltaban cosas que a mí básicamente no me terminaban de cerrar. Fue un proceso muy para adentro. Pero un día cae la ficha y se toma la decisión. Hasta que no firmás el último papel no lo podés creer. Uno arma la familia para toda la vida. Nunca pensás que se va a terminar. Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos los dos. Estamos conectadas todo el tiempo. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos de común acuerdo con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos. Nadie se divorcia de un día para el otro. Me casé en secreto. ¿Por qué iban a tener que saber ahora que me divorcie?”, cerró la polémica comunicadora macrista.