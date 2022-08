Rating: La Voz Argentina inició la etapa de playoffs y se coronó ante El Trece

El reality de canto ingresó en una de sus instancias finales y remontó sus números de rating. Incluso, logró sobreponerse ante las ofertas de El Trece.

Durante la noche del domingo 21 de agosto, y frente a una nueva instancia de competencia en La Voz Argentina, el reality show llevó la delantera en la lucha dominical por el rating del prime time nocturno. En ese contexto, Periodismo Para Todos, la propuesta de El Trece, no logró levantar sus cifras

En primera instancia, el ciclo periodístico que conduce Jorge Lanata debió enfrentarse a Pasapalabra, programa de entretenimiento conducido por Iván de Pineda en Telefe. A las 22 horas, la propuesta de El Trece comenzó con 9 puntos puntos, mientras que el ciclo de juegos de preguntas y respuestas rápidas estaba en 10. Sin embargo, por un breve período, el ciclo de preguntas quedó en segundo lugar, cuando el programa de política tuvo un pico de 10.3 puntos.

Media hora más tarde, a las 22:30 pasadas, La Voz Argentina le dio inició a la instancia de los playoffs, con la participación de los diez integrantes del equipo de Ricardo Montaner. En este etapa de la competencia, los participantes de cada equipo cantan una canción y, al final de la jornada, los coaches elegirán cuatro de sus concursantes para que pasen a los cuartos de final de la competencia y al resto los elegirá el público. Precisamente, la nueva etapa la estrenó el intérprete de Déjame Llorar, quien tuvo que despedirse de algunos de sus cantantes hasta conocer la definición del público.

A penas inició, el reality comenzó con un piso de 12,6 puntos contra 11,1 del programa de Lanata, sin embargo, el programa conducido por Marley marcó rápidamente la diferencia. Al cabo de unos minutos al aire, La Voz escaló a 14.2 puntos de rating mientras que Periodismo Para Todos descendió a 9.3.

Finalmente, el programa de canto terminó la jornada con altos números que lo ayudaron a liderar la grilla de forma cómoda, además de contar con media hora más de aire una vez que Periodismo Para Todos hubiera finalizado. En los últimos minutos de show, La Voz Argentina llegó a los 15 puntos, superando por amplia diferencia a sus contrincantes.

En la última media hora de La Voz Argentina, el reality de canto de enfrentó a Resto de Mundo, ciclo de viajes conducido por Fede Bal. Sin embargo, el programa turístico llegó a rozar los 7 puntos en su pico más alto.

Se picó La Voz Argentina: Lali Espósito enfrentó a Ricardo Montaner por una comparación "antipática"

La Voz Argentina atraviesa sus instancias eliminatorias en la que coaches enfrentan a integrantes de sus equipos para definir a quienes llegarán a la gran final. Estos momentos de tensión no eximen al jurado, quienes también tienen sus cruces por comentarios que no caen del todo bien. Así lo demostraron Ricardo Montaner y Lali Espósito en la última emisión de Telefe.

Todo comenzó cuando se enfrentaron Ángela Navarro contra Florencia Ronconi por el Team Lali. El cantante de "Tan enamorado" percibió que hubo una injusticia en el reparto de canciones, que hicieron lucir más a una que a otra. Este comentario enojó a Lali, que aprovechó su ocasión para responderle en duros términos.

"Estoy orgullosa de las dos, que formen parte de este equipo. Dos mujeres empoderadas, con impronta, con don de gente. Coincido con mis compañeros que es muy impresionante la voz de Ángela, lo que canta siempre nos va a emocionar a otro nivel. Pero me resulta muy injusto hacer una comparativa. No es correcto. No puedo comparar las personas, no elijo porque una se luce más que otra, no puedo comparar a nivel talento", aseguró la cantante, en clara referencia a la devolución hecha por Montaner.

Por otro lado, sumó: "Me pasa que las comparaciones en general me parecen antipáticas. Voy elegir a una de las dos por lo que tiene, no por la comparativa". Luego de un momento de indecisión, finalmente se inclinó por Ángela Navarro para que continúe en su equipo para la etapa de los playoff.