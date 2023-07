Quién se va de MasterChef: el nuevo participante eliminado en Telefe

En la gala de este domingo 2 de julio se conocerá el próximo participante eliminado de MasterChef, el programa de cocina de Telefe que conduce Wanda Nara. Quién es el concursante que tiene chances de irse del reality.

MasterChef está cada vez más picante. A poco tiempo de que se termine el programa con más rating de la TV argentina, en la gala de este domingo 2 de julio se conocerá un nuevo eliminado del programa de Telefe. En las últimas horas, se comenzó a especular sobre quién es el próximo participante que se va del reality de cocina.

Con Wanda Nara como la habitual conductora de esta temporada exitosa, MasterChef presentará un nuevo episodio vibrante en el que los concursantes deberán realizar una performance brillante para poder zafar de la expulsión. Como siempre, la tarea no será fácil, ya que el jurado está conformado por reconocidos chef como Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef

Emilio

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Antonio

Candelaria

Los jurados de MasterChef Argentina.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef

Rodrigo, Daniela, Rudi y Aquiles tienen la misma cantidad de estrellas obtenidas por elaborar los mejores platos. Por lo tanto, en la gala de este domingo habrá un desempate para ver quién es el que evita la gala de eliminación.

Quién se va de MasterChef

Aquellos participantes que más chances tienen de abandonar MasterChef son Estefanía, Antonio y María Sol debido a que no cuentan con estrellas. Este premio, que se otorga a los mejores platos de la semana, resultan un beneficio para las galas de eliminación. Sin embargo, y como hay cuatro participantes (Rodrigo, Daniela, Rudi y Aquiles) que tienen una estrella y se debe hacer un desempate, otros tres concursantes se sumarán a la gala de eliminación.

Germán Martitegui le puso los puntos a Rodolfo en MasterChef

Germán Martitegui se cansó de los cuestionamientos de un participante de MasterChef (Telefe) y le puso los puntos frente a todos los presentes. El chef de 56 años es conocido por ser el más exigente de todo el jurado, integrado además por Damián Betular y Donato de Santis. Por esta razón, es muy frecuente que los participantes pasen momentos de tensión a la hora de presentarle un plato, pero son muy pocos los que se atreven a contradecirlo.

Esta vez, Rodolfo Vera Calderón lo enfrentó luego de que el chef le hiciera una dura devolución sobre su preparación. En esta ocasión, los participantes presentaron galletitas. Rodolfo cocinó unas de limón y, a pesar de que se tenía mucha fe, Martitegui lo desaprobó. El participante no toleró esta situación y se generó un tenso ido y vuelta entre ambos.

"Me extraña Rodolfo, vos que sos tan estético, que no hayas entendido el concepto detrás de la cookie de limón. No está cumplido, me atrevo a decirlo", le señaló Martitegui. Además, le criticó que sus galletitas tenían demasiado merengue. Ya cansado de la situación, el participante manifestó: "Siempre le encuentra el pelo al huevo, ¿qué querés que te diga?".

"El sabor está, la textura de la cookie está. Vos sos bueno con estas cosas pero la estética no está lograda. Para mí, le falta también un poco de acidez", insistió el chef. Rodolfo se justificó con que le había puesto demasiada ralladura de limón y Martitegui lo frenó en seco. "¡Todo me contesta!", se quejó.

Rodolfo le respondió que su intención no era pelearle, pero que le parecía necesario tener un ida y vuelta. Germán se cansó y le aclaró: "No, no es un idea y vuelta. ¿Viste que nosotros estamos parados en un escaloncito acá?". El participante se mostró muy frustrado y cerró: "Yo creo que también estoy en mi derecho de decir lo que pienso. No pongo en duda tu lugar, pero también conozco cuál es el mío. Desde este lugar, digo lo que digo. Si no quieren que hable, la próxima no digo nada y ya está".