Quién se va de MasterChef: el nuevo participante eliminado en Telefe

En la gala de este domingo 16 de julio se conocerá el próximo participante eliminado de MasterChef, el reality de cocina que Wanda Nara conduce en Telefe. Quién es el concursante que tiene chances de irse hoy del programa.

MasterChef está cada vez más cerca de la gran final y los fanáticos ya comienzan a especular sobre quién va a ganar el reality. Lo cierto es que este domingo 16 de julio se conocerá un nuevo eliminado del programa de Telefe y, curiosamente, se empezó a especular sobre quién es el próximo participante que se va del reality de cocina.

Con Wanda Nara como la conductora de esta temporada, MasterChef brindará un nuevo capítulo sumamente vibrante, en el que los participantes que tienen el delantal negro -por haber protagonizado una floja semana- deberán evitar la expulsión. Para poder continuar en el ciclo televisivo deberán convencer a los siempre jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef

Emilio

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Antonio

Candelaria

María Sol

Silvana

Los miembros del jurado de MasterChef.

Quién se va de MasterChef

Aquellos participantes que más chances tienen de abandonar MasterChef son Daniela, Estefanía y Antonio, ya que no tuvieron una buena semana en la cocina. Es clave tener en cuenta que Aquiles y Rodrigo obtuvieron una estrella por ser los que mejor elaboraron platos en la semana. Como hubo un empate, este domingo 16 de julio los jurados se medirán al inicio del programa: uno de ellos será salvado y el otro formará parte de la gala de eliminación.

Damián Betular se hartó y apuntó contra una participante de MasterChef: "¡Me altera!"

Daniela Kompel, una participante de MasterChef (Telefe), apuntó duramente contra Damián Betular. Desafortunadamente, la joven no logró deslumbrar al jurado, integrado por Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, con su preparación. Damián apuntó duramente contra su plato y le dio una devolución que no le gustó nada a Daniela. La joven no tardó en responderle, se generó una tensa situación en todo el set y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Daniela tomó una arriesgada decisión para su plato: eligió separar el arroz de la crema, para que los chefs lo degustaran mezclándolos. Betular reaccionó furioso al notar esto y se lo hizo saber a la concursante. "Quise hacer una ensalada de arroz deconstruida", reconoció la joven. "¿Qué es una ensalada de arroz deconstruida?", le preguntó el chef, indignado.

“Quise hacer una ensalada de arroz. En la parte de abajo tiene una salsa que está hecha con yogurt, y ajo que está cocido y hecho puré. Y por arriba tenemos una coliflor, unas cebollas que están blanqueadas, otra salsa que hice como base de bechamel, nabo y brotes”, explicó Kompel, mientras los chefs la miraban con un gesto de desaprobación.

“¿Es de goma la cremita?”, indagó Betular. “No, es para mezclar todo”, le respondió la joven. “No me gusta a mí mezclar las cosas. Me ponen muy nervioso esos platos que son para mezclar. ¡No me gusta que me digan lo que tengo que hacer! ¡Me altera! Es como cuando vas a un restaurante y te dicen ‘esto lo tenés que comer así’. Yo digo ‘¿por qué?’”, cerró el chef, sumamente molesto.