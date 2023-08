Quién gana la final de MasterChef: el ganador del programa de Telefe

En la gala de este lunes 7 de agosto se llevará a cabo la final de MasterChef, el reality de cocina que conduce Wanda Nara. En las últimas horas, se conoció quién es el concursante que tiene chances de convertirse en el ganador del programa de Telefe.

MasterChef termina de una manera vibrante y a pura sorpresa. Este lunes 7 de agosto se conocerá un nuevo eliminado del programa de Telefe, donde Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón disputarán la gran final del certamen de cocina. En las últimas horas, en las redes se comenzó a especular sobre quién es el participante que se convertirá en el ganador del reality más visto de la TV argentina.

Wanda Nara, que afronta un problema de salud, llevará adelante el programa en el que los concursantes deberán someterse a diversas pruebas de cocina para tratar de alcanzar la gloria en esta temporada del reality. Para lograrlo deberán convencer al exigente jurado que está conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

El pasado jueves 3 de agosto, Rodrigo Salcedo quedó eliminado en las semifinales de MasterChef y posteriormente se mostró muy decepcionado por su salida del programa. El concursante favorito del público brindó una entrevista y manifestó, sin dar precisiones, el mal momento que atravesó antes de ingresar al programa: "Me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la misma vez este camino tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto, no se qué hubiera hecho". Y agregó: "Todos ustedes me hicieron muy bien. No puedo no estar agradecido de todo esto. La realidad es que me salvaron".

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef

María Sol

Silvana

Candelaria

Emilio

Juan Francisco

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Aquiles

Daniela

Antonio

Rodrigo

Quiénes son los participantes que disputan la final de MasterChef

Rodolfo

Estefanía

Pero, ¿quién será el ganador de MasterChef este lunes 7 de agosto? Según se especula en las últimas horas, en las redes sociales aseguran que Estefanía será la ganadora del famoso programa de cocina y que vencerá a Rodolfo en la gran final. Es clave tener en cuenta que la producción del reality de Telefe tomó la decisión de grabar dos finales con desenlaces distintos (en uno dieron ganador a Estefanía y en otro a Rodolfo) para evitar que se filtre el desenlace del programa.

Las reacciones de las redes

Temor por el rating de MasterChef en la final

Luego de tres temporadas de MasterChef Celebrity, la señal abierta apostó por hacer una nueva edición de la competencia sin famosos en las cocinas y el rating fue disminuyendo. Esto puede verse traducido en los números a lo largo de la temporada, ya que si bien se mantuvo como el programa más líder de la señal y de la competencia directa (El Trece) no lo hizo con los increíbles picos de rating que sus anteriores temporadas.

Durante la emisión del pasado jueves 3 de agosto, donde se definió que dos cocineros llegarían a la final, MasterChef lideró una parte de la noche con 12,3 puntos de rating, dejando abajo a Los 8 Escalones del Millón, pero no se convirtió en lo más visto de Telefe. La señal de alarma no se hizo esperar, dado que las ediciones especiales y programas finales de los realities del canal suelen tener picos mucho más altos.

La sorpresa de la noche en la señal fue la novela turca Traicionada, que hizo 13 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto del canal. Por el momento no se sabe si Telefe volverá a apostar por una nueva temporada de MasterChef ni en qué formato sería (con o sin celebridades en las cocinas) pero los últimos números son indicadores que podrían lograr un cambio de plan en el esquema de programación.