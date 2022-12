Quién es la figura que se incorporará a LAM como panelista

El conductor de LAM dio a conocer qué celebridad de televisión se incorporará a su programa. Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de la próxima "angelita".

Ángel de Brito dio a conocer el nombre de la persona que será parte de LAM como panelista y causó sorpresa. Se trata de una celebridad que suele aparecer en el ciclo de América TV como entrevistada y siempre genera un clima de risas en el programa.

"Se incorpora a partir del lunes y hasta el 30 de diciembre. Va a convivir con todas las angelitas. No es reemplazo de Yanina (Latorre), que se va de vacaciones, ni de Pía (Shaw)", comenzó su descargo el conductor de televisión, sin decir el nombre para generar intriga en los espectadores.

De Brito continuó con su enigmático por un tiempo hasta que no aguantó más y decidió compartir con su público a qué figura tendrá sentada en una de sus sillas hasta fin de año: "La incorporación (de Marixa) estaba arreglada desde hace un mes. Lo charlamos con ella, habló con la producción y hablé yo también. Se incorpora a LAM, debuta como angelita, Marixa Balli".

Pía Shaw ya no será parte de LAM

"Es una conversación que tuvimos con Ángel, creo que se cumplió un ciclo, la pasé genial, fueron dos años maravillosos. Me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No me voy a ningún lado. No me pelee con ninguna, los quiero mucho. Ahora me voy de vacaciones un tiempo", reveló Pía y contó que sus compañeras estaban atónitas ya que se estaban enterando al aire de su partida. Y Ángel de Brito agregó: "Es una gran profesional, una excelente compañera. Tuvimos tres años hermosos en la radio y en el medio dos años acá en LAM. Me encanta cuando la gente toma estas decisiones de vida. Lo mejor para vos".

La opinión de Ángel de Brito sobre Yanina Latorre como conductora de LAM

El conductor de televisión inició una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, desde sus vacaciones, para poner al día a sus seguidores sobre su vida. "¿Cómo voy a ver el programa desde mis vacaciones?", respondió el periodista a uno de sus seguidores que le había consultado por Yanina Latorre como conductora. Lejos de darse por vencidos, los fans de LAM quisieron saber la opinión ante el rol de Latorre como líder y De Brito le respondió a otro usuario: "No veo el programa de vacaciones, pero no tengo dudas sobre las habilidades de Yanina".