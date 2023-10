Quién es el famoso que tiene "miedo" de imitar a Javier Milei en el Bailando

El famoso con más chances de llegar al programa de Marcelo Tinelli como imitador del candidato libertario manifestó sus dudas sobre hacerse con el personaje.

Tras las recientes declaraciones de "El Chato" Prada sobre los candidatos para sumarse al Bailando 2023 para imitar al candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei, uno de los nombres que suenan con más fuerza rompió el silencio y reveló cuáles fueron sus condiciones para encarnar al libertario en el show de Marcelo Tinelli.

El actor y comediante Dan Breitman, que es uno de los nombres que la producción del Bailando 2023 querría sumar para imitar a Javier Milei (los otros candidatos son Claudio Rico y Freddy Villarreal), le dio una entrevista a Catalina Dlugi en La Once Diez y reveló cómo buscaría abordar al libertario en caso de hacerse con el personaje. "Veo que hay algo de (Javier) Milei que es de cierta bipolaridad y después juega con los ojos y es efervescente. Me parece un poco complejo para hacerlo en televisión y tengo miedo de irme a un lugar donde pueda pisar el palito, el humor es disruptivo", señaló Breitman.

"Marcelo (Tinelli) me re daría el lugar, pero me estoy metiendo con un personaje político y no puedo decir cualquier cosa. Le dije al Chato que me parece un gran desafío, pero para hacerlo necesito que me den una mano, que esté coucheado”, agregó, dando a entender que todavía el trato no está hecho y que habría ciertas condiciones de su parte a la producción antes de afrontar la tarea de imitar a Milei.

"Enema de Clonazepam": la polémica frase de Longobardi contra Milei

Durante su programa radial, Longobardi consideró que se lo veía muy calmado por lo que concluyó que le habían dado "un enema de Clonazepam". Afirmó que es algo para celebrar para él porque siempre ha criticado el comportamiento alocado, delirante y agresivo del candidato.

Afirmó que le pareció que le dieron "un enema de Clonazepam" por su comportamiento durante el debate presidencial. "Perdón por lo grosero. Se absorbe por ahí también. Pero me pareció, ¿no es cierto? Porque era un Milei desconocido, ¿no es cierto? Lo cual en cualquier caso yo debiera celebrar, porque yo he criticado mucho el comportamiento alocado, delirante y agresivo" del candidato, disparó.

En este sentido, dijo que quienes no lo habrán celebrado fueron "sus votantes y "la gente que esperaba un show de Milei, a los gritos y con la motosierra". Y completó: "Eso no pasó. Bueno, Milei es un tipo que genera muchos interrogantes, inclusive respecto de su vinculación con la casta, ¿no es cierto?".