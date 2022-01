Quién es el empresario que conquistó a Luciana Salazar: "Pasaron la noche juntos"

Luciana Salazar fue vista con un reconocido empresario en Punta del Este tras su ruptura con Martín Redrado.

Luciana Salazar parecería tener a otro hombre en su vida después de su expareja, Martín Redrado. Recientemente, fue vista en una fiesta con esta nueva persona en cuestión: un empresario llamado Cristian Romero a quien conoce desde 2010. Así lo contó Pampito en Mañanísima, programa de Ciudad Magazine conducido por Carmen Barbieri.

De acuerdo con la información obtenida no solo fueron vistos juntos durante toda la noche, sino que además se volvieron juntos en el mismo auto. Aunque la modelo decidió mantenerse reservada durante todo este tiempo, parecería que ya no le interesa ocultarlo de la mirada pública.

“En estas últimas semanas, antes de ayer, se hizo una fiesta importantísima en Punta del Este en donde estuvieron todos los empresarios más importantes y VIP de la Argentina. Luciana estuvo ahí y se la vio toda la noche con el empresario Cristian Romero”, adelantó el periodista y detalló que Romero es la expareja de Karina Jelinek y que es un poderoso empersario del rubro de la carne.

“Este señor ya había salido con Luciana Salazar en el año 2010 y este empresario había salido antes de Luciana con Karina Jelinek. Fue una relación larga”, continuó Pampito. “No solamente se los vio juntos, sino que además se fueron juntos de la fiesta en el mismo auto, a la misma dirección y pasaron la noche juntos. Esto me lo confirman. Ya se mostraron públicamente juntos, no ocultan nada porque era una fiesta en la que había mucha gente del ambiente. Lo están empezando a blanquear”.

Según lo que se sabe hasta el momento, Salazar y el empresario habían tenido un breve romance en 2010 y las amigas de ella están muy contentas con este nuevo vínculo. “Los allegados de Luciana dicen que les gusta para ella. Los amigos quieren que deje atrás la relación tóxica con Martín Redrado y que pueda iniciar algo con esta persona, que ya la conoce”, observó.

Las denuncias de Luciana Salazar a su expareja, Martín Redrado

Anteriormente, Luciana había denunciado públicamente a su ex, Redrado, por comportamientos abusivos. A principios de este 2022 contó que ella viajó a Punta del Este y él fue a buscarla para perseguirla. “Le dije que no quería cruzarlo en Punta. Yo pensé que se iba a ir a Estados Unidos y terminó en Punta... Yo no lo puedo obligar a él a que vaya a un lugar, pero vino”, relató, en diálogo con La Once Diez.

“La primera noche que salgo, que tengo un evento, da la casualidad de que él estaba en el evento y la organizadora tuvo que venir a pedirme disculpas. Yo llamé y le dije a esta persona que organizaba que por favor no fuera. Estoy sumergida en una locura que no se puede entender”, declaró Luciana y agregó que le da “miedo”.

“Se comunicaron muchos abogados, y varios de bajo perfil me dijeron que lo que hace él es violencia. Me dicen ‘mirá que eso se configura en una violencia de género'. Yo le dije que no estaba enamorada, corté con él hace tres años, ya no seguía eternamente enamorada y se lo dije”, cerró.