¿Qué participante de Gran Hermano sos?: el test que es furor en las redes

Se viralizó un test de personalidad para saber qué personaje de Gran Hermano sos.

Un test para saber para saber que participante de Gran Hermano (Telefe) sos se volvió viral en las redes sociales y es furor entre millones de fanáticos del reality.

El formulario fue creado por un fan de Gran Hermano y consta de 33 preguntas en total. Al finalizarlo, el test arroja el resultado final: quién es el personaje de la casa más parecido a uno. Además, da la opción de compartir el resultado en las redes. Miles de usuarios de Twitter se divirtieron mostrando sus resultados y comparándolos con otros.

En la pantalla de inicio, el creador del test aclara: "Solo por diversión. No se lo tomen en serio, porque con algunos solo me desquité". Algunas de las preguntas son: "¿Te gusta ser el centro de atención?", "¿Sos introvertido o extrovertido?", "¿Te sentís cómodo estando rodeado de gente o preferís pasar tiempo a solas?", "¿Vivís por y para el chisme, te es indiferente o no te interesa en absoluto?" y "¿Te afectan las opiniones externas, Independientemente de quién provenga?".

Otras preguntas indagan sobre las diferentes formas de reaccionar ante conflictos, la manera de procesar las emociones, la tendencia a los celos y al rencor y el grado de impulsividad de la persona. "¿Te consideras una persona abierta de mente?", "¿Qué rol ocupás en tu grupo de amigos?" y "¿Recurrís a la mentira?" y "¿Aprovechas el punto débil de los demás para tu propio beneficio?" son otras de las preguntas más importantes que aparecen en el cuestionario.

A la mayoría de los extrovertidos les tocaron Mora, Daniela y Julieta, mientras que a aquellos más reservados, el test les arrojó como resultado a Marcos. "La dramática, algo rencorosa pero sorora y copada, de las que te encontrás en el baño del boliche. Amante de las cámaras y atención en general. Te gusta socializar y estar en contacto con gente positiva así como también salir para disfrutar y despejarte", dice el test sobre Julieta.

A quienes les tocó Mora les salió como resultado que una de las cosas que más sobresalen de sus personalidades es "la simpatía" y la tendencia a "levantar los ánimos con chistes o sarcasmo". Por el contrario, los que se identificaron más con Marcos fueron descriptos como personas cuya presencia suele pasar desapercibida, reservados, selectivos, fieles, leales y analíticos.

Las reacciones en las redes sociales por el test de Gran Hermano