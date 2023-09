Publicaron el último mensaje que mandó Mariano Caprarola antes de morir: "Iba a hacer"

El asesor y panelista de La Jaula de la Moda falleció el 17 de agosto a sus 49 años. El recuerdo de uno de sus amigos más cercanos.

Fabián Medina Flores, amigo de Mariano Caprarola, rompió el silencio al cumplirse un mes del fallecimiento del productor de modas. Ambos formaban parte de La Jaula de la Moda, el programa conducido por Horacio Cabak en Magazine, y recién ahora el diseñador decidió contar los problemas de salud con los que lidió su amigo en los último tiempo.

Caprarola murió el 17 de agosto, a sus 49 años, luego de sufrir un shock hemorrágico que le provocó un paro cardiorrespiratorio. El asesor, según remarcó en diferentes entrevistas, sus problemas de salud comenzaron luego de someterse a intervenciones quirúrgicas con Aníbal Lotocki: “Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo".

Medina Flores estuvo invitado este Lunes en Intrusos y contó que tras el fallecimiento de su amigo, el circulo íntimo de La Jaula decidió mantenerse en silencio durante un mes. Sin dar muchos detalles, por respeto a su madre, reveló que el equipo ya estaba acostumbrado a las ausencia de Mariano debido a sus constantes tratamiento.

Luego, abrió su corazón y recordó los gratos momentos que vivió trabajando con Caprarola. “La Jaula es el espacio y el lugar dónde Mariano era feliz o sacaba todo. Yo tuve mucha suerte de que apareciera alguien así, porque ni zapatos ni pelucas, jamás me pondría en mi vida, encontré a la persona ideal y mi cómplice ideal, que iba a hacer todo”, contó.

“Hemos hecho viajes juntos, tenemos TOCs parecidos, también tenemos muchas diferencias pero, a la hora de trabajar, lo que no voy a hacer yo, lo va a hacer él”, relató. Tras ese comentario, Karina Iavícoli le remarcó que le daba ternura que continúe hablando de él en presente.

“Yo el lunes estaba entregándole su regalo de cumpleaños y amenazándolo de que si sabía no te decía nada, si te ibas a poner así. Nos parecía sospechoso, él es así, es muy ‘drama queen’ de todo. Nos das rienda suelta y somos, 3, 2, 1, el musical”, evocó Medina Flores. De hecho, había compartido con sus compañeros para su vuelta al programa luego de su internación.

“Coco Fernández tiene el último mensaje, lo escuchamos en la esquina de la clínica, fuimos a meternos a un bar, porque, viste cuando no sabés qué hacer. Estábamos ahí abajo, en el lobby de una clínica, y, ‘dijimos, acá no tenemos nada más que hacer’”, contó el diseñador. “Fue el día que le dieron el alta”, afirmó Flor de la V, en referencia al momento previo a su descompensación. “El le mandó un mensaje a las 12 del mediodía a Coco, diciéndole lo que iba a hacer el día viernes”, reveló.

La madre de Mariano Caprarola reveló qué le dijo su hijo antes de morir

Mariano Caprarola es uno de los nombres que más se mencionó en los últimos días, ya que su muerte causó profundo dolor en el mundo del espectáculo. Y en las últimas horas, quien brindó su testimonio fue Fady, la madre del difunto productor de moda. La mujer de 91 años brindó una entrevista en donde dio declaraciones desgarradoras.

“Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, manifestó Fady, en diálogo con Gente. Luego, la madre de Caprarola reveló cuál era la frase que más le decía su hijo.

Antes de morir, Mariano le reiteró nueve palabras a su madre. En diferentes ocasiones, la frase era la misma. "El día que no estés, me voy atrás tuyo", fueron las palabras que, una y otra vez, Fady escuchó de su hijo. "Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, recordó su madre.