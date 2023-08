La madre de Mariano Caprarola reveló qué le dijo su hijo antes de morir: "Lo decía siempre"

Desgarrador testimonio de la madre de Mariano Caprarola. Qué dijo Fady, la madre del fallecido periodista, sobre la última vez que cenaron juntos.

Mariano Caprarola es uno de los nombres que más se mencionó en los últimos días, puesto que su muerte causó profundo dolor en el mundo del espectáculo. Y en las últimas horas, quien brindó su testimonio fue Fady, la madre del difundo periodista especializado en moda. La mujer brindó una entrevista en donde dio declaraciones desgarradoras.

“Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, manifestó Fady, en diálogo con Gente. Luego, la madre de Caprarola reveló cuál era la frase que más le decía su hijo.

Antes de morir, Mariano Caprarola le reiteró nueve palabras a su madre. En diferentes ocasiones, la frase era la misma. "El día que no estés, me voy atrás tuyo", fueron las palabras que, una y otra vez, Fady escuchó de su hijo. "Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, recordó su madre.

La madre de Mariano Caprarola reveló dónde tiene sus cenizas

“A él lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”, aseguró Fady, dejando en claro que las cenizas de su hijo están en su residencia.

Sobre las últimas comidas que compartió con su hijo, Fady recordó: "Fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos el dueño nos invitó la comida. Rápidamente, los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente, me da orgullo. La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”.