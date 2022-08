Preocupación por la salud de Viviana Canosa: "Está muy destruída"

Viviana Canosa vive los peores días después del escándalo en A24. Cómo se encuentra.

Viviana Canosa se encuentra a la espera de la rescisión de su contrato luego de la renuncia a A24 que derivó en una batalla mediática con Daniel Vila. Frente a esta situación, se revelaron detalles que tienen que ver con su salud, ya que no la ven en las mejores condiciones.

La periodista atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. Crisis emocional y una profunda tristeza fueron los ejes detallados por Marina Calabró y "Pampito", quienes llevaron adelante el informe sobre la rescisión de su contrato a través del programa Mañanísima por Ciudad Magazine.

"Hablando con el círculo más cercano a Viviana, lo que me decían es que aspira a una decisión de común acuerdo, a que se pueda hacer en los mejores términos posibles dentro del contexto que es el que todos conocemos", precisó Calabró. De no concretarse en estos términos, "irán a una rescisión unilateral y ahí el argumento que harán valer es el de la censura", agregó.

Mientras la periodista brindaba todos los pormenores del caso Canosa, "Pampito" la interrumpió para hacer hincapié en el estado de salud de la ahora exconductora de A24. "Ella no está bien eh. No está pasando un buen momento. No está pudiendo dormir durante las noches No quería terminar de esta manera, ella estaba muy contenta con el programa", aseguró.

En complemento, el panelista de Mañanísima añadió que "lo que siente es que hoy es una persona que está sin trabajo, obviamente, con otras condiciones y otros ingresos, con otra espalda para poder pasar un tiempo sin trabajar. Está muy destruida, muy mal". En línea con lo que relataba "Pampito", Calabró indicó: "Le habría dicho a su círculo íntimo 'pero si estábamos bien, estábamos laburando cómodos, estábamos haciendo un éxito'".

El cierre de la nota estuvo centrado en la pésima relación de Canosa con el gerente de noticias Mariano Besada, quien se había incorporado recientemente al canal. "Hablan de malos modos. Usaron la palabra 'destrato', precisó el periodista frente a la afirmación de Calabró: "Es la misma versión que yo tengo".

El enigmático mensaje de Viviana Canosa tras el escándalo con A24

Viviana Canosa sigue en la mira de todos tras su conocida renuncia a A24 y su guerra mediática con el dueño de América TV, Daniel Vila. Frente a esta situación, la polémica periodista escribió un mensaje a través de sus redes sociales referido a sus proyectos laborales en la televisión.

La partida de Viviana Canosa dejó un sinfín de consecuencias: repercusión en el rating y testimonios de distintas personalidades de la televisión fueron lo más visible de estos últimos días. En este marco, la exconductora de Viviana Con Vos lanzó un enigmático mensaje que generó la sorpresa de sus seguidores.

"¡Tiempo al tiempo!", expresó Canosa, quien sembró la incógnita de cara a su futuro. Cabe destacar que Daniel Vila sostuvo que no hubo ningún tipo de censura, la esperó en el piso del programa, pero finalmente salió vacío y fue motivo de burlas por lo insólito.