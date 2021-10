Preocupación por la salud de la mamá de Yanina Latorre: "Le traje de todo"

Yanina Latorre anunció que su madre, Dora, está enferma y que la fue a cuidar a su casa.

Yanina Latorre dio a conocer que su mamá, Dora Camaño, está enferma y aislada en su casa. La mujer dio positivo por coronavirus y, por ese motivo, permanece alejada del resto de sus familiares mientras espera su recuperación.

Según Latorre, por ahora tiene síntomas muy leves. La noticia la dio a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó un video de su mamá en la puerta de su departamento, a bastantes metros de donde ella estaba parada. “Estamos viéndonos a la distancia. A Dora le agarró el Covid, pero estás bien, ¿no má?”, le preguntó.

“Sí, estoy bien”, dijo la mujer. “Le vine a traer comida, le traje de todo. Todo así a la distancia, sin acercanos. Así que bueno, estoy tranquila. Andá a dormir la siesta, ma”, le ordenó Yanina a su madre. “Me siento bien, media cansada”, dijo Dora al final del video.

La mamá de Yanina Latorre ya estaba vacunada contra el coronavirus. Meses atrás, la panelista había anunciado en sus redes sociales que su madre había viajado a Miami para recibir la dosis. “Dora vacunada!! Fue emocionante!!!! Le salvamos la vida!!!!”, había publicado Latorre meses atrás.

El escándalo por los dichos de Yanina Latorre sobre el coronavirus

En julio de este año, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) fue repudiada en las redes sociales por sus dichos sobre la pandemia del coronavirus, mientras estaba haciendo la cuarentena tras su regreso al país. Durante una transmisión de LAM, Latorre dijo cosas bastante controversiales.

“El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos”, expresó. En Internet, los usuarios de las redes la destrozaron por sus dichos clasistas y se convirtió en tendencia en Twitter, generando una gran oleada de memes.

La fuerte pelea entre Yanina Latorre y Beto Casella

Otro de los escándalos que Yanina protagonizó recientemente involucra a Beto Casella. Todo empezó cuando ella criticó a Beto porque Edith Hermida, su colega, había tratado de “bruta y ridícula” a Susana Giménez. El periodista no pudo tolerar que Latorre se metiera en el medio y la fulminó, recordándole que ella también tiene un gran historial criticando a las mujeres.

“A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una a la que no. La señora Latorre metió unos bocadillos... Vos, querida, que has tratado de mal cog... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo de mujeres, sos la menos indicada para opinar”, le dijo Casella, y cerró con un: “¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a mujeres? Estamos a un bloque entero”.