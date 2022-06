Preocupación por la salud de Atilio Veronelli: está internado en grave estado

La actriz Esmeralda Mitre habló de la delicada situación de salud que atraviesa su amigo Atilio Veronelli, internado en grave estado.

Atilio Veronelli atraviesa un delicado momento de salud y está internado en grave estado. La actriz Esmeralda Mitre, una de sus amigas más cercanas, contó que el popular actor y humorista argentino la "llamó casi llorando, desesperado" y expresó su preocupación por el tratamiento que recibe en el hospital.

En comunicación telefónica con A la tarde (América TV), Esmeralda dio más precisiones sobre la relación que la une a Atilio Veronelli: "Atilio es uno de mis grandísimos amigos y un director importantísimo para la cultura de este país. (...) Creó todas las historias de Gasalla (Antonio), Les Luthiers, Juana Molina. No tengo palabras para decir el respeto que se merece para mí".

"Está viviendo un momento muy crítico, estoy muy preocupada y triste. Atilio es una persona que tiene una salud muy complicada. Tuvo dos ataques al corazón. En el Hospital Eva Perón (Merlo) no le dejan consultar a su cardióloga para hacer un análisis muy invasivo que le quieren hacer. Eso para él puede ser muy grave. No es una persona que esté en condiciones de tener una mala praxis", agregó, sobre el precario estado de salud en el que se encuentra su amigo.

Extrañada por el relato de la actriz, la panelista Débora D'amato preguntó: "Es extrañísimo que no pueda hacer una consulta con su cardióloga". Contundente, Esmeralda replicó: "No solo es extraño, sino que es grave y no es legal".

"Me llamó casi llorando, desesperado, diciéndome 'yo sé Esme que vos me podés ayudar por la llegada que tenés'", cerró la mediática, ante un estudio visiblemente preocupado por el actor. Por el momento, no trascendió más información sobre su salud.

El costado político de Atilio Veronelli

De reconocidas ideas populares, Veronelli siempre mostró su ideología en los medios de comunicación. Una de las veces más recordadas fue cuando, invitado a Crónica TV después de las elecciones de 2019, destrozó a Juan Acosta. "Mi amigo macrista Juan Acosta es una cloaca. Tiene la filosofía del facho pobre. El tipo que era pobre, pobre, que vivía en Villa Insuperable que tiene tanto temor a volver a esa situación que toma como modelo a aquellos que nunca lo padecieron, el aspiracional. Él trata de ubicarse, pertenecer a ese grupo y para eso trata de pensar como piensan ellos", remarcó en dicho momento.