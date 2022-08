Preocupación por El Maxi, el ex de More Rial: "Sintió un fuerte dolor en el pecho"

"El Maxi" Bertorello, el ex de More Rial, sufrió una fuerte descompensación y debió ser atendido de urgencia.

Maximiliano "El Maxi" Bertorello, la expareja de Morena Rial, está atravesando un difícil momento de salud y despertó una gran preocupación en las redes sociales. Algunas semanas después de su separación, el joven se descompensó y debió ser atendido por médicos.

El periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, tenía acordada una entrevista con el cantante cordobés pero tuvo que cancelarla debido a este imprevisto de salud. Es por esto que el representante de "El Maxi" estuvo reemplazándolo en la entrevista y le contó lo sucedido.

"Buenas tardes Juan, mi nombre es Jerónimo González, representante de 'El Maxi'. Te escribo porque Maxi tuvo una descompensación", le había mandado el representante a Etchegoyen. "Sufrió una descompensación y sintió un fuerte dolor en el pecho. Nos dejó a todos totalmente sorprendidos", declaró Jerónimo.

En este sentido, destacó que para él "debe tener que ver con que viene con mucho trabajo y mucho estrés, sumado a lo que le pasó en el último tiempo que fue de público conocimiento, la pérdida con More". Con esto último, el manager se refirió al bebé que Morena y "El Maxi" perdieron recientemente.

"Yo creo que es una sumatoria de cosas que se han ido acumulando y obviamente el cuerpo pasó factura. Yo no puedo transmitir lo que él siente, pero creo que cualquier persona que sale de una relación tiene su duelo. Son muchas cosas que estaban en juego, sobre todo la pérdida del embarazo, que los golpeó mucho a los dos", concluyó Jerónimo.

El dolor de More Rial por la pérdida de su embarazo

A comienzos de julio de 2022, la hija de Jorge Rial perdió al segundo bebé que esperaba, fruto de su unión con "El Maxi". "No sabemos los motivos de la pérdida del embarazo, pero obviamente entendemos que es un momento muy doloroso para cualquier mujer", había informado la periodista Laura Ubfal.

Rial se enojó con Ubfal por haber difundido esta información y expresó: "Algunos que aprovecharon la situación para publicar, sobre todo para comprar información sobre algo delicado. Es tan hijo de puta el que la vende como el que la compra, sobre todo una mujer hablando de otra mujer". Por su parte, More parecería todavía no estar lista para profundizar sobre el tema. La única vez que hizo alusión al tema fue cuando compartió un doloroso mensaje en sus redes sociales diciendo: "Ya lo acepté, pero aún me dan bajones. Buenas noches".