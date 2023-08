Preocupación la salud de Cinthia Fernández: "Hemorragias"

La panelista tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para tratar un tema de salud que la aqueja.

En medio del tenso momento laboral que enfrenta con Oscar "Negro" González Oro, Cinthia Fernández generó gran preocupación por su salud. Según trascendió, la bailarina y modelo tendrá que ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días y se ausentará de Nosotros a la Mañana.

Sin querer generar mayor preocupación, Ángel De Brito habló en LAM y contó qué es lo que le pasa a su expanelista. "Es algo menor, una cuestión ginecológica, pero tiene que atenderse", reveló el conductor sobre la situación que atraviesa la mediática y que la obliga a mantenerse alejada de sus responsabilidades laborales.

"El miércoles se opera Cinthia. Se le corrió el diu y le está causando algunas hemorragias", profundizó el conductor. Asimismo, dejó en claro que este será el motivo por el que la panelista se ausente de Nosotros a la Mañana, ya que además debe realizarse los exámenes prequirúrgicos.

El inesperado palazo de Cinthia Fernández al "Pollo" Álvarez: "Gil"

Cinthia Fernández viene de días agitados tras sus cruces con Andrés Nara y Oscar "Negro" González Oro en Nosotros a la mañana y ahora sorprendió con un inesperado y picante reclamo para Joaquín "Pollo" Álvarez, ex conductor del ciclo de El Trece. "Te voy a buscar gil", disparó la panelista en sus redes sociales, donde suele mostrarse muy activa.

Todo comenzó con la entrevista que le hicieron en Nosotros a la mañana a Andrés Nara, en la que Fernández apretó al padre de Wanda por sus acciones durante la internación de la empresaria. En su cruce, ambos se acusaron de faltar a la verdad y no tratarse con respeto, por lo que tuvo que intervenir González Oro para que no pasara a mayores, y esto no le gustó nada a Cinthia, que aseguró sentirse "destratada" por el conductor del ciclo de El Trece.

Lejos de quedarse ahí, la panelista se dirigió a sus redes sociales para mostrar su descontento con lo que sucedió y en esta oportunidad le apuntó al "Pollo" Álvarez, quien dejó Nosotros a la mañana para ponerse al frente junto al Chino Leunis en Poco correctos, el nuevo ciclo de El Trece. "¿Pa que te fuiste Pollo Álvarez?", comenzó filosa su tuit Cinthia Fernández, arrobando a su excompañero.

"Más te vale que la rompas o te voy a buscar gil", agregó junto con un emoji de risa, dejando en claro que se trataba de una broma. Cabe recordar que tras su cruce con González Oro, también había ponderado al exconductor de Nosotros a la mañana al asegurar que estas situaciones con el Pollo no sucedían. Inclusive, el propio Álvarez salió en defensa de Cinthia Fernández en un breve diálogo que mantuvo con Socios del espectáculo.