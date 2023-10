Preocupación en Telefe: La Peña de Morfi se queda sin uno de sus conductores

Se confirmó la salida de uno de los conductores de La Peña de Morfi. Quién estará al frente del programa de Telefe el próximo domingo.

¿Quién conduce La Peña de Morfi? Esa es la pregunta que comenzó a circular en los pasillos de Telefe en las últimas horas. El ciclo creado por Gerardo Rozín tuvo varios problemas este año. Primero sacaron de la señal a Jey Mammón tras ser acusado públicamente de un supuesto abuso sexual. Luego su reemplazante, Georgina Barbarossa, debió abandonar el programa por un cirugía. Fue así que Diego Leuco y Jésica Cirio quedaron al frente del envío, pero uno se ausentará el próximo domingo.

Cirio llegó a La Peña en 2017, pero en los últimos días comenzaron a circular rumores de una posibles salida. Mientras que Leuco se incorporó en septiembre luego de que Barbarossa debió colocarse una prótesis en la rodilla y tomarse algunos semanas para rehabilitarse.

Debido a las versiones de la salida de Cirio, Diego habló con LAM y contó como es su relación con su compañera: “Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo. Fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo”.

“¿En producción tampoco se te comentó nada?”, le retrucó la notera de Ángel de Brito. Y Leuco contestó: “No, es el programa de Jésica de hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas”.

Lo cierto es que el próximo domingo quien no estará en La Peña es Leuco. De acuerdo a lo consignado por Primicias Ya, el periodista ya tenía programado viajar con sus compañeros de Luzu TV a Misiones y se le hace imposible regresar a tiempo para el domingo.

Hasta el momento se desconoce quién ocupará su lugar. Lo que sí se sabe es que no será Georgina Barbarossa, ya que ella se tomó unos días más para recuperarse de la operación de su rodilla e incluso tampoco estuvo haciendo su programa matutino, donde fue reemplazado por Robertito Funes Ugarte.

La drástica decisión que tomó Telefe con Jésica Cirio

A la ausencia de Diego Leuco se le podría sumar la de Jésica Cirio. Uno de los primeros en hablar al respecto fue Beto Casella en la emisión del último lunes de Bendita TV. "No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto", lanzó la estrella de El Nueve. "Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí", agregó el conductor.

Y según informaron en Intrusos, la teoría de Casella tiene sentido. "Dicen que ayer Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Cirio) y le dijeron que este domingo no esté", afirmó Marcela Tauro el pasado martes. "Decidieron ayer altos directivos de Telefe y le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo no", indicó la panelista

Luego, agregó: "La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos para este domingo". De inmediato, Flor de la V tomó la palabra y contó que intentó comunicarse con la modelo. "Ayer yo le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Y me enteré que no tuvo un día fácil", remarcó la conductora.