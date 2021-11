Preocupación en La Academia por la salud de Noelia Marzol: "Hecha una baba"

La bailarina se presentó a ShowMatch La Academia con una dolencia que la perjudicó en el baile y encendió la alarma en la producción de Marcelo Tinelli.

Noelia Marzol bailó en ShowMatch La Academia bailó con poca energía y tanto Marcelo Tinelli como el jurado marcó que algo no andaba bien en la bailarina. Honesta, Marzol reveló la dolencia que le imposibilitó el buen desempeño, alertando a El Trece de un posible virus circulando por los estudios.

“Creo que hoy estás un poco baja de energía porque venís con un problema de salud”, comenzó dando su devolución Lourdes Sánchez. A lo que la bailarina respondió: “Sí, estuve descompuesta durante todo el día de ayer, me levanté con un kilo y medio menos, estoy hecha una baba”.

Y continuó diciendo la jurado, qué reemplaza a Jimena Barón, quien está de vacaciones: "Encima el rock es muy energético, necesitas tener mucha fuerza. Yo creo que ustedes son dos bailarines profesionales y creo que tuvieron tiempo de cambiar un truco que fue muy visto de la coreografía de Cachete Sierra".

Sobre el mismo truco Noelia aclaró: "Lo pensamos de hecho las jefas de coaches son dijeron. Esto fue lunes, martes estuve un cama y lo íbamos a cambiar". "Para decir algo más constructivo porque desde lo técnico no les puedo decir nada, sino empezar a jugar más con el tema de la actitud. Después estuvieron hermosos", concluyó la pareja de Chato Prada.

Pampita se plantó en ShowMatch y generó un momento de tensión: "No necesitamos cartonear"

Cuando la pareja integrada por Noelia Marzol y "Jony" Lazarte se disponía a protagonizar uno de los ritmos de la noche en el certamen de baile en el prime time, tuvo lugar una fuerte discusión entre la modelo Pampita y la entrenadora, que ya han dado muestras en algunas ocasiones anteriores que no se llevan del todo bien a pesar de formar parte del mismo ciclo.

Cuando comenzó el envío, el propio Tinelli recordó una feroz crítica de la entrenadora en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), tanto a Ardohain como al resto de sus compañeros: Jimena Barón, Hernán Piquín, Ángel de Brito y Guillermina Valdés. "Usted le pegó un tremendo palazo al jurado. Decía que el jurado no estimula a los participantes, que sus devoluciones no son constructivas, que no se dan cuenta cuando alguien tiene oído o no y que hacen devoluciones repetitivas", le dijo el presentador.

Sin achicarse, "Lolo" reiteró el concepto que había brindado en dicho envío: "Me parece que fueron pocas las devoluciones en las que les daban un estímulo. Y si no pueden corregir lo que tienen que corregir, me parece que no es constructivo. Tiene que ser constructivo en todas sus devoluciones, sino el participante no sabe qué hacer la próxima vez".

"¿Qué tengo que corregir? ¿La actuación, el baile, la técnica? Yo siento que cada uno debería darle algo que le sirva para la próxima", concluyó Rossi, aunque "Pampita" no la dejó pasar y apuntó sin filtro contra ella: "Dice ´yo siento´… ¿Sabés todo lo que nosotros sentimos con algunas coreos que llegan acá? Pero la verdad es que no nos metemos con tu trabajo de jefa de coaches. En ninguna previa hablamos de cómo hacés tu trabajo, no necesitamos cartonear".