Por qué La Peque Pareto renunció a MasterChef: "Me da bronca"

La Peque Pareto renunció a MasterChef Celebrity y se conocieron los motivos por los que se fue del reality de cocina de Telefe.

La renuncia de Paula "La Peque" Pareto a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) sorprendió a muchos porque la exjudoca estaba entre las mejores y se desempeñaba muy bien en el reality show de cocina. Sin embargo, ella misma fue la que tomó esta extraña determinación y, si bien no profundizó demasiado en los motivos en el momento del programa, ya se conocieron las razones que pusieron triste a los televidentes del ciclo que conduce Santiago del Moro.

La exjudoca y traumatóloga de 36 años anunció su salida de MasterChef Celebrity 3 luego de que el jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, decidiera que Juariu debía ser la próxima participante eliminada. Pero, ¿por qué "La Peque" tomó semejante decisión?

Después de una jornada complicada porque los platos se basaron en el pulpo y en los frutos de mar, una prueba que fue muy difícil para los famosos, quedaron la exdeportista y la instagramer "Juariu" en la recta final de la gala de eliminación.

Fue en ese instante cuando "La Peque" Pareto comunicó que se iba debido a las complicaciones y al desgaste que le demanda este certamen gastronómico con relación al resto de sus ocupaciones cotidianas. La medallista de oro olímpica pierde demasiado tiempo con MasterChef y debe priorizar otras cuestiones en su vida.

Antes de que ella o "Juariu" quedaran eliminadas, la traumatóloga tomó la palabra y dijo: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos”.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien”, añadió en la voz en off. En la misma línea, Paula puntualizó: “Yo hasta acá pude con mi parte laboral, podía con las horas que tenía, pero ahora tengo que hacer más horas”.

Con un gran gesto de su parte, Pareto hizo un peculiar pedido: "Quiero pedir permiso a ver si le puedo ceder mi lugar a Juariu". Fiel a su estilo, a pura humildad, la exjudoca señaló que siente que "todos los que se quedan se lo merecen" porque "cocinan mucho mejor" que ella. "Me da bronca haber llegado hasta acá y tener que irme. Pero hay una realidad y las responsabilidades pesan más. Me fue difícil, pero me voy feliz", completó.