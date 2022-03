El momento más esperado: Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui se besaron en MasterChef

La griega y el jurado del certamen de cocina sorprendieron a Santiago del Moro y a los concursantes con un inesperado beso.

Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui protagonizaron este miércoles uno de los momentos más esperados desde que la modelo concursó en la primera temporada de MasterChef Celebrity. La griega estuvo presente en la recta final del certamen de cocina que en su tercera edición convocó a diversas figuras del espectáculo y el deporte como Paula "Peque" Pareto, Tomas Fonzi, Denise Dumas, entre otros. La exparticipante de la primera entrega asistió a una noche en la que la comida griega fue uno de los desafíos que los semifinalistas afrontaron esta semana en el ciclo que se emite por Telefe y terminó por darle un beso a quien fue su amor idílico.

Durante la noche griega los jurados del ciclo, Donato de Santis, Damián Betular y Martitegui, le pusieron el cuerpo al desafío y personificaron a personajes de la Antigua Grecia. "La pasé muy bien. Yo sí que llegué a Grecia. Está la alegría y me encantó. Muchas gracias a todos ustedes", expresó la modelo antes de retirarse del estudio. Sin embargo, eso no fue todo porque Santiago del Moro, conductor del ciclo, la frenó y le dijo "¿piquito ahora? Sí o no?". Tanto Vicky como Germán mantuvieron un coqueteo durante el programa.

"Somos muchos los que la amamos igual", aseguró Martitegui, mientras pasaba junto a Xipolitakis por la estación de Victoria "Juariu" Braier para supervisar cómo estaba haciendo la famosa ensalada griega y los dolmades que le habían tocado antes de comenzar el desafío para ganarse un lugar en la final de MasterChef Celebrity 3. Segundos después la modelo se despidió de los concursantes, pero antes ella y el jurado los sorprendieron con un inesperado beso.

El chef le dijo "dale, vamos" y así se dio el tan esperado beso entre ambos. "Estás en mi corazón", le expresó la griega al jurado. En medio de abrazos y risas, el chef la levantó a ella simulando una luna de miel y la acompañó a retirarse del programa. Por su parte, del Moro aseguró que se vivió un "momento histórico" en el ciclo que conduce desde hace tres temporadas.

Damián Betular fue víctima de Vicky Xipolitakis

Además del histórico beso entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui, en la noche de este miércoles se vivió un desopilante momento cuando la griega le partió un plato en la cabeza a Damián Betular. Todo había comenzado cuando los jurados y la invitada realizaron una de las tradiciones típicas de Grecia para un "buen augurio".

Donato de Santis fue el primero en romper los platos arrojándolo al piso, luego se sumó la modelo y el resto del jurado. Sin embargo, Betular no esperaba ser víctima de Vicky: ella le partió un plato en la cabeza. Todos en el estudio quedaron sorprendidos por lo que había pasado.

"Después de lo que pasó, lo veo a Betular y está ileso. No lo puedo creer", manifestó Tomás Fonzi desde el balcón porque había ganado el delantal dorado y no tuvo que cocinar en la noche de semifinales, mientras que sus compañeras desplegaron todas sus destrezas para cocinar los platos griegos que el jurado les había asignado.