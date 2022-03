En una noche compleja, una querida participante abandonó MasterChef Celebrity

En una velada atravesada por los mariscos y cefalópodos, una de las participantes no convenció al jurado y terminó por despedirse definitivamente de MasterChef Celebrity.

Con Tomás Fonzi como dueño del delantal dorado y Mery del Cerro ubicada en el balcón por ser la mejor participante de la semana, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity arrancó con una consigna clara: una participante dejaba el certamen. Juariu, Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Denise Dumas y Paula "La Peque" Pareto eran las sentenciadas, y una de ellas se despidió para siempre.

La consigna del día fue pensada para probar la habilidad y el estudio de las concursantes, ya que debían preparar uno de los alimentos más complicados: mariscos y cefalópodos. Según el azar, las famosas participantes quedaron frente a la caja que contenía un ingrediente o el otro y tenían que utilizarlo como el protagonista de su platillo. Pero una de las concursantes que quedaban en carrera no convenció al jurado y terminó por despedirse en la recta final de MasterChef Celebrity.

Con un platillo de hecho con tentáculos de pulpo, una pasta de almendras y una guarnición que no convenció al jurado, Paula "La Peque" Pareto se convirtió en la eliminada del día. Esta decisión sorprendió fuertemente, ya que la medallista olímpica era de las participantes que se perfilaba para la gran final. Sin embargo, estos ingredientes le jugaron una mala pasada y la convirtieron en el peor platillo de la velada.

Lo cierto es que en un principio, Juariu había sido la elegida para abandonar el programa, pero Paula "La Peque" Pareto decidió cederle el lugar. La campeona olímpica tenía que cumplir con otros compromisos laborales en su trabajo como médica en el hospital. Feliz por la decisión que había tomado, "La Peque" hizo llorar a todos sus compañeros ya que era una de las participantes más queridas.

"Yo igual, me tengo que ir. Quiero pedir permiso a ver si le puedo ceder mi lugar Juariu", dijo Paula al despedirse del programa. Con este último platillo, Paula "La Peque" Pareto había logrado superarse a si misma en una de sus mayores complicaciones: el emplatado. De hecho, Germán Martitegui le dejó en claro que era "el plato más lindo que había presentado".

"Yo siento que todos los que se quedan se lo merecen, cocinan mucho mejor que yo. Me da bronca haber llegado hasta acá y tener que irme. Pero hay una realidad y las responsabilidades pesan más. Me fue difícil pero me voy feliz", sentenció Paula entre lágrimas al despedirse del certamen.

Una noche que superó expectativas

Cuando al jurado le tocó debatir por la participante que quedara eliminada en la jornada, dejaron en claro que había sido "uno de los domingos más complicados del certamen". Lo cierto es que la mayoría de las participantes se desempeñaron de forma destacable durante la velada y, con esto, demostraron que tienen bien merecido el puesto dentro de los 6 mejores del certamen.

Cabe recordar que la tercera temporada de MasterChef Celebrity se extenderá hasta el mes de abril, en donde se realizará la gran final. El participante ganador se llevará a su casa un millón de pesos, un kit de electrodomésticos y un curso de cocina gratis en una de las escuelas más importantes del país.