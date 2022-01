Por qué Ángel de Brito se va del país: los motivos de la decisión

Ángel de Brito anunció que se va del país y causó conmoción entre miles de televidentes. A qué se debe la salida del ex conductor de El Trece de la Argentina.

Ángel de Brito atraviesa momentos de muchos cambios. Desde que el exitoso programa de LAM (Los Ángeles de la Mañana) terminó el 31 de diciembre de 2021, a raíz de una falta de acuerdo con las autoridades de El Trece, el conductor debió cambiar el chip y pensar en nuevos horizontes. Sin embargo, el último lunes anunció una drástica decisión: se va del país. Pero, ¿a qué se deben los motivos de su partida de la Argentina?

Todo se conoció a partir de una serie de preguntas que los seguidores de De Brito le hicieron en su cuenta de Instagram. Por medio de una serie de historias, al periodista le consultaron: "¿Ya arreglaste con algún canal?". "Voy a hacer unas participaciones en Chile, Uruguay y si me dan las fechas en Estados Unidos", sostuvo.

Luego de confirmar que se irá del país por un tiempo, Ángel de Brito dejó en claro que luego regresará a la Argentina para continuar trabajando: "Y después recién, arranco acá". De todas formas, no dio precisiones acerca de cuál es el canal al que llegará porque advirtió que el acuerdo todavía no está cerrado: "Todavía no me reuní con nadie, dicen pavadas. Tengo ofertas de cuatro canales".

Ángel de Brito da pistas sobre su futuro laboral en Instagram.

"¿Tenés muchos proyectos para tu futuro?", le consultó otro usuario. "Me están llegando muchos más desde el 9 de diciembre, pero estoy evaluando todo", respondió con mucha cautela y sin dar pistas sobre lo que hará.

En qué canal va a trabajar Ángel de Brito en la Argentina: el futuro laboral tras su salida de El Trece

Luego de la sorpresiva y abrupta salida de El Trece con LAM (Los Ángeles de la Mañana), Ángel de Brito negocia su paso a Telefe, competencia del canal perteneciente a Grupo Clarín. Aun así, y según trascendió en las últimas semanas, las negociaciones están detenidas. Por lo tanto, todavía no hay nada resuelto.

Por otro lado, y en cuanto a las preguntas que le hicieron en su cuenta de Instagram, un internauta le preguntó: "¿Te gustaría participar de un reality?". De manera sorpresiva, De Brito confirmó: "Lo haré este año". Además, en otra de las publicaciones el exitoso conductor especializado en chimentos y farándula explicó que tiene pensado conducir un programa con Carolina "Pampita" Ardohain y que pretende tener un proyecto en común con Laurita Fernández.