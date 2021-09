Polémica declaración de Ángela Leiva sobre La 1-5/18: "A todos les gustaba la pobreza"

En un intento de defensa a la tira de Polka, la cantante Ángela Leiva lanzó una funesta comparación que la dejó contra las cuerdas.

La tira de Adrián Suar, La 1-5/18, no deja de recibir críticas desde su estreno por la manera en que retrata la realidad de los barrios de emergencia. Enojada por los reclamos y burlas, la cantante Ángela Leiva defendió la tira y lanzó una polémica declaración que la dejó en boca de todos: "En 'Avenida Brasil' había pobreza y a todos les gustaba".

La historia de Polka muestra a un barrio con muchas carencias y las historias que se desarrollan allí. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron las actuaciones por sobreactuar y acusaron a la novela de romantizar la pobreza. Si bien ya hubo palabras de respuestas por parte de protagonistas como Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y Agustina Cherri, esta vez se sumó una nueva voz a la defensa de La 1-5/18. Una de las integrantes del elenco es Ángela Leiva, quien interpreta a la hermana del personaje de Heredia y tiene muchos minutos en cámara.

Durante una charla con Por si las moscas en La Once Diez, la cantante lanzó: “En ‘Avenida Brasil’ había pobreza y a todos les gustaba. Critican esta serie pero la otra hablaba de los pobres y no dijeron nada”. Además, agregó: “Yo me crié en un barrio popular, sé lo que es la pobreza”.

"¿Por qué está mal contar una historia de amor en una villa? Si siempre se contaron historias de amor de ricachones”, mencionó Leiva en la entrevista radial. Por último habló sobre su personaje: “Gina estaba muy dentro mío y sentía que no se me hacía difícil de hacer de una mina de barrio porque soy de barrio”.

Se terminó la paciencia para La 1-5/18: "No tienen idea"

“Lo único que me representa de la novela son las imágenes del barrio que se tomaron. Es una espectacularización y está dirigida a la gente que no vive en barrios populares, que debe pensar: ‘Ah mirá cómo hablan o mirá lo que pasa’”, expresó Marcela Arce, una vecina del Barrio Mujica, en diálogo con La Nación.

“Yo creo que lo que se ve en la serie no representa lo que pasa verdaderamente en el barrio. Las problemáticas de los barrios son totalmente diferentes, creo que ellos hacen la novela para un público determinado que no entiende o no sabe lo que pasa dentro de un barrio y aquellos que escriben la novela lo ven desde otra mirada, no la que uno tiene al estar adentro”, opinó Alejandro González, quien vive en Ciudad Oculta.

González continuó sobre la estereotipación que se haría en la tira de Suar: “Ellos te muestran a una maestra, un cura, una persona que está en un comedor o uno que tiene un problema, es lo que pasa siempre. Pero dentro del barrio todos se ayudan entre todos y salen de esa manera, no tenés la ayuda del Estado, del gobierno de turno, uno la tiene que salir a pelear”. Y cerró: “Hacen una tira, pero te la genera una persona que vive en medio de Puerto Madero o en Barrio Parque que no tiene idea de lo que es la villa, lo que es el hambre o de lo que se trata verdaderamente vivir acá”.