Picantísima pregunta de Barassi a Camila Homs sobre Tini: "Un poco excluida"

La madre de los hijos de De Paul se mostró algo incómoda ante la pregunta del conductor. Camila Homs acudió al ciclo 100 Argentinos Dicen, presentado por Barassi.

Darío Barassi sorprendió en vivo a Camila Homs al preguntarle por la relación entre su grupo de amigas botineras y Tini Stoessel. La modelo se mostró algo incómoda en el momenot televisivo y soltó una inesperada respuesta al respecto.

"¿Qué más le puedo preguntar a Cami? Se habló mucho hace un tiempo que en una fiesta grande la actual pareja de De Paul, Tini Stoessel, quedó un poco excluida del grupo de amigas. ¿Te gustó ese gesto? ¿Son tus amigas?", lanzó sin tapujos Barassi ante la cara de incomodidad de Homs, quien acudió al ciclo de entretenimientos 100 Argentinos Dicen como participante.

Homs aseguró que a algunas de sus compañeras botineras las sientes más amigas que a otras y, en cuanto a la exclusión a Tini por parte del grupo supuestamente liderado por Antonella Roccuzzo, respondió: "No voy a opinar de eso". Barassi puso humor al asunto para salir de ese momento algo incómodo y soltó: "Porque la lectura fue 'ay, pobre Tini quedó excluida' pero son las amigas bancándola (a Homs). Yo hago lo mismo. En mi grupo pasa mucho; a los nuevos cruz total".

La revelación de Flor de la V sobre el presente amoroso de Camila Homs

"Yo hablé con Camila ayer. Estuvimos hablando de ella, de esta nueva pareja, de este chico que estaría conociendo. Lo primero que me dijo sobre el tema fue 'hoy elijo estar con personas que me hacen bien'", comenzó su descargo la actual conductora de Intrusos. Y agregó: "Ella me dice 'mirá, la verdad que yo de ese tema no quiero hablar mucho. Lo que si considero es que merezco más'. Ella no estaba contenta con ese acuerdo, que estaban por cerrar. A ella le parecía que no era justo".

De la V contó que sintió que Homs estaba muy lastimada tras su separación de De Paul: "Yo le hablaba de lo económico y ella me dijo 'la verdad, es algo que a mí hoy no me interesa. Mi prioridad es cuidar a mis hijos, a mi bebé que no tiene un año todavía'. Ella no se esperaba este desenlace, todo lo que se tocó atravesar y de qué manera", enunció la celebridad. Y cerró: "Ella tiene una familia en Europa, acababa de ser mamá y todo lo que después sucedió, la tomó por sorpresa. Lo que yo sentí cuando hablé con ella, es eso. Me dijo 'el tiempo va a poner todo en su lugar'".