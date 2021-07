Pepe Gil Vidal le dijo "botona" a Sandra Borghi y ella explotó: "Me tienen harta"

Un nuevo cruce caliente se dio en la televisión entre los dos periodistas que conducen juntos un programa de TN. Y también la ligó un productor.

Sandra Borghi y José "Pepe" Gil Vidal tienen acostumbrada a la audiencia de TN (Todo Noticias) al juego divertido entre ambos y, en esta oportunidad, fue ella la que comenzó con uno nuevo durante el noticiero vinculado a su nuevo look. "Es un tratamiento que te hacen en el pelo que se llama ´baño de luz´", inició la periodista de 49 años.

"Yo se lo voy a contar a la gente porque no me importa nada", prosiguió fiel a su estilo. Y allí reveló: "El productor me dijo cuando empecé el ´noti´, él está en el control y me mira desde abajo en la pantalla... Él es de la misma línea que el señor (en referencia a Gil Vidal), entonces, ¿qué me dice? Me dice ´¿qué te hiciste (en el pelo)?´. Escuchá esto porque no lo vas a poder creer, eh...".

"¿Viste que las mujeres venimos chochas, con el pelo renovado, y creemos que todo el mundo se da cuenta?", amplió Sandra Borghi. Y detalló lo que le dijo el productor antes de salir al aire: "´¿Te teñiste las raíces de negro?´, me pregunta. ¿Vos podés creer? ´¿¡Te teñiste las raíces de negro!?´. Escuchame, ¿vos te creés que una mujer que quiere estar más rubia se va a teñir las raíces de negro? ¿O se va a teñir de rubio para que se destaque y se ilumine el pelo?".

"¡Me tienen harta los dos! Así nomás se los digo", les advirtió socarronamente. Y en ese momento se dio la intervención furiosa y fulminante de Gil Vidal: "¿Sabés cuál es el peor pecado del ser humano?", la consultó. "¿Cuál?", le contestó ella. "Ser botón. Pausa y ya venimos", concluyó "Pepe" ante el "uuuhhh" generalizado detrás de cámaras.

El histórico video de "títulos" entre Gil Vidal y Borghi en TN

A mediados de 2020, se vivió una situación muy particular al aire con estos mismos dos protagonistas. Borghi le confesó a "Pepe" que estaba muy contenta con él: "Quiero que sepas que me hace muy feliz ser tu compañera... Estas cosas hay que decirlas, es importante que la gente lo sepa", inició.

Sin embargo, Gil Vidal apenas se limitó a decir "títulos", con su gesto adusto de siempre, y ello desató una ola de memes y de burlas en las redes sociales. Esa misma semana, la productora aclaró públicamente que no se había tratado de un desplante, sino que era apenas un juego cómico entre ambos.