Sandra Borghi y José Antonio "Pepe" Gil Vidal volvieron a protagonizar un momento curioso y gracioso en la pantalla de Todo Noticias (TN): ella lo comparó al aire con George Clooney por su nuevo look y él tuvo una reacción increíble en vivo y al aire.

Después de su extenso descanso, el periodista regresó al piso del canal de cable y debió "sufrir" otra vez los piropos de su histórica compañera del programa Está Pasando durante este lunes 12 de abril. "¡Madre mía, me bajó la presión!", comenzó la comunicadora de 45 años con relación al retorno de su eterno colega.

“Me trajeron a George Clooney y yo no me enteré”, se atrevió, mientras hacía gestos con las manos como si tuviera calor. “Qué bomba, Pepucho. Que bien que te hicieron las vacaciones. Estás como rejuvenecido. Yo me voy a dejar la sillita acá. Mientras vos te fuiste, cambié de marido y todo... Pero, madre mía”, continuó con una sonrisa la exconductora de Nosotros a la mañana.

Mientras que Nicolás Singer también lo elogiaba por su aspecto, "Pepe" se mantuvo serio como siempre y Borghi continuó en la misma línea: “Hoy, la familia está completa. Somos como una gran familia, aunque vos no tengas sentimientos”, lo chicaneó. Fiel a su estilo y casi sin inmutarse, Gil Vidal se dirigió al especialista en el tránsito como para terminar con el tema: “Alejandro, cómo está la calle por favor”, cerró.

El histórico video de "títulos" entre Gil Vidal y Borghi en TN

A mediados de 2020, se vivió una situación muy particular al aire con estos mismos dos protagonistas. Borghi le confesó a "Pepe" que estaba muy contenta con él: "Quiero que sepas que me hace muy feliz ser tu compañera... Estas cosas hay que decirlas, es importante que la gente lo sepa", inició.

Sin embargo, Gil Vidal apenas se limitó a decir "títulos", con su gesto adusto de siempre, y ello desató una ola de memes y de burlas en las redes sociales. Esa misma semana, la productora aclaró públicamente que no se había tratado de un desplante, sino que era apenas un juego cómico entre ambos.