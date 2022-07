Pepe Cibrián se hizo un estudio médico y recibió una mala noticia: "Dio mal del corazón"

Pepe Cibrián vive momentos de suma angustia. Tras descubrir que su esposo Nahuel Lodi le era infiel, el productor teatral atravesó diversos problemas de salud y se mantuvo en el más absoluto silencio. Sin embargo, en las últimas horas, decidió dar un parte de su estado y reveló el diagnóstico que le dio su médico.

"Estuve mal físicamente, me desmayé en el ensayo, me llevaron a la guardia para hacerme cosas, un electrocardiograma. Dio mal del corazón y quise internarme", aseguró Cibrián, en un audio que mostró Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

El artista, además, relató que su médico personal le pidió que se vaya a "un hotel durante tres días, sin ensayo, y si al tercer día seguía con dolor de cabeza y con mareos, ahí si proceder a internarse para hacer los chequeos en profundidad". Al momento de mandar el audio, aclaró que se sentía "mejor" e informó que su doctor lo diagnosticó con "estrés emotivo".

Por otro lado, Pepe Cibrián desmintió que su exmarido se encuentre atrincherado en su departamento e ironizó: "Me causa una risa cada vez que me preguntan por Nahuel atrincherado, me lo imagino con un casco, una ametralladora, nada que ver. Se comportó muy caballerosamente. En cuanto le dije que se fuera el mismo día que pasó lo que pasó".

El fatal audio de Pepe Cibrián a su esposo: "No hay caso"

Pepe Cibrián se enteró por la televisión que Nahuel Lodi se besó con otro hombre en su despedida de soltero, un hecho que el artista calificó de traición y devino en una crisis matrimonial que terminará en divorcio. El escándalo creció ante la filtración del audio de Cibrián con su primera reacción al video que incriminó a su esposo.

Intrusos (América TV), el magazine que publicó el video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre, reveló las actualizaciones de la crisis matrimonial que atraviesan Pepe Cibrián y su esposo con una preocupante noticia. "Nahuel está atrincherado en la casa de Pilar que compartían", expresó la panelista Maite Peñoñori.

"Él quiere esperarlo, hablar y tratar de sacar adelante la relación", agregó. Sumándose a su compañera, otro de los panelistas de Florencia de la V deslizó: "Me dijeron que está arrepentido de lo que hizo".

En ese momento, Flor de la V recibió un audio de Pepe Cibrián en los segundos posteriores a la filtración del video que expuso a Lodi. "Cuando vuelva de Córdoba voy a separarme. No por esto, sino porque no hay caso Nahuel: no es bueno ni malo, es otro mundo. Yo estoy destruido, muy caído. Es mucho pegarme", se le escucha decir al referente del teatro musical, destrozado por la traición de su esposo.