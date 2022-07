Pepe Cibrián en el ojo de la tormenta: lo acusaron de abuso sexual

En medio de su escandaloso divorcio de Nahuel Lodi, Pepe Cibrián quedó envuelto en una polémica acusación de abuso sexual.

Pepe Cibrián está en el ojo de la tormenta: en medio de sus complicaciones de salud y su desequilibrio emocional por el divorcio de Nahuel Lodi, lo acusaron de abuso sexual. Quien habló fue Rafael Dufour, un trabajador que habría sido contratado por el director de teatro para hacer un vestuario.

En un móvil con A la tarde (América TV), Rafael narró la tensa situación que vivió en la casa de Pepe Cibrián y contestó una a una las preguntas de Luis Ventura y Cecilia "Caramelito" Carrizo en torno a la grave acusación. "Cuando me di vuelta Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien. 'Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos', me dijo", expresó.

"Le dije: 'mirá Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Vos me querés contratar para hacer un vestuario y yo no estoy ni ahí. Por mí empomate a 500 pero yo no vengo a eso", agregó. En otro momento de la entrevista, Dufour contó cómo se produjo la situación de abuso y sentenció: "Cuando me iba a ir me encuentro dos tipos atrás mío y me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a sacar la ropa. Y el tipo estaba diciendo 'vamos arriba, que fluya'. Eran dos taxi boys, los que contrata (Pepe) para tener sexo".

"Tuve una relación forzada en contra de mi voluntad. Abusaron de mí", cerró, ante miradas serias en el magazine de América TV. Por el momento, Pepe Cibrián no salió a hablar al respecto.

Filtran el doloroso maltrato que Pepe Cibrián le hacía sufrir a sus empleadas: "Su propia cola"

Pepe Cibrián recibió una grave denuncia por maltrato contra las mujeres que trabajaron con él. Una exparticipante del Cantando por un sueño 2011, Lara Sambert, detalló la "tortura" que sufrieron tanto ella como compañeras suyas con el artista argentino como principal responsable de lo mismo.

"Ha sido un gran formador de artistas porque el nivel de exigencia que él implementaba en los ensayos y en las audiciones lograba sacar lo mejor de todos, pero a cuestas de que también pasaran momentos espantosos. Se sacaban las astillas de madera de la cola con pinzas de depilar porque se le ocurría que durante 10 horas tenían que ensayar sobre su propia cola en el desastroso piso del Teatro del Globo. Era una dictadura", explicó Lara Sambert en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Regreso.

Alegando que quienes recién empezaban su carrera aceptaban las condiciones de Cibrián para poder crecer en el espectáculo, Lara Sambert explicó: "Muchos de estos bailarines, que por dos pesos, por querer hacer una carrera y por una posibilidad para empezar a crecer y tener contactos de otros trabajos, ellos hacían cualquier cosa… El dolor que es eso. Las chicas venían con las medias cancán llenas de astillas de pedazos de madera. Es un asco. Llegaba al vestuario y encontraba a mis compañeras llorando, y no parecía que iban a un ensayo, sino al ejército. Estos maltratos no se cuentan en el ambiente porque necesitan proteger sus sueños de ser destruídos".