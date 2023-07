"Pegame": filman feroz la feroz pelea entre dos Gran Hermano

Dos participantes de la edición chilena de Gran Hermano protagonizaron una violenta pelea en vivo.

Dos participantes de Gran Hermano Chile vivieron una tensa situación que encendió todas las alarmas en la casa más famosa del país. Se trata de Jorge Aldoney y Sebasitán Ramírez, quienes comenzaron a discutir tan fuerte que estuvieron a punto de enfrentarse físicamente. Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, los conductores del reality, tuvieron que interrumpir el programa e ir a una pausa para calmar las aguas y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando los presentadores le preguntaron a Jorge qué participante le gustaría que fuese eliminado. Los cinco los participantes que estaban entre las opciones eran: Constanza "Coni" Segovia, Alessia Traverso, Fernando “Bambino”, Jennifer Pincoya y Francisco Arenas. Jorge eligió a Francisco y, rápidamente, Sebastián lo enfrentó y le dijo: "No entiendo con qué autoridad, qué te crees tú para enjuiciar a la gente. De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra. ¿Quién te crees tú para decir eso?".

Y mientras los presentadores lo miraban atónitos, el joven amplió: “Hoy hablaste de la Coni junto al 'Bambino' ahí en la pieza. La gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como quieras ponerle, no entiendo por qué te cargas con esa autoridad, no me cabe en la cabeza. El jurado que califica acá no eres tú, es la gente".

"Vamos a tener que terminar un poquito esto", interrumpió el conductor, y su compañera agregó: "Hacemos una pausa y volvemos". Mientras estaban en pausa, los dos "hermanitos" continuaron con su pelea hasta que se acercaron, con la intención de golpearse. "Pégame, pégame. Te pego un sillazo en la cabeza si quiero", lo desafió Sebastián. Afortunadamente, sus compañeros intervinieron y los separaron, pero Jorge le pegó una piña su compañero Rubén. El clip se volvió viral en Twitter y miles de usuarios manifestaron sus opiniones al respecto.

Las reacciones en las redes sociales por la pelea entre Sebastián y Jorge