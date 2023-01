Paula Chaves quedó descolocada por el noviazgo de Zaira Nara con su expareja

La modelo dio a entender que su relación con Zaira Nara ya no es la que era, al querer cambiar rápidamente de tema en una emisión de TV. Paula Chaves opinó sobre el noviazgo de su mejor amiga con Facundo Pieres, con quien estuvo ella estuvo en pareja hace años.

Paula Chaves rompió el silencio ante la relación de Zaira Nara y Facundo Pieres y demostró que la relación con su colega ya no sería la misma. Durante años Chaves y la menor de las Nara se mostraron súper unidas y se definían como mejores amigas, pero en los últimos meses las cosas habrían cambiado.

Marcela Tauro le consultó a Chaves sobre su vínculo con Zaira y la modelo bromeó con irse del móvil para amamantar a su hija, dando a entender que se trataba de un tema delicado en su vida. "Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé. Fue hace muchos años, ya está", comenzó su descargo al respecto Chaves en Intrusos.

"Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar", agregó en alusión a los escándalos relacionados a la familia Nara, a los cuales siempre termina linkeada. Como al conflicto de Wanda con "La China" Suárez, de quien Paula fue amiga durante mucho tiempo.

Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso, comenzó a llorar en medio de la entrevista a la pareja y la modelo hizo una humorada al respecto: "Es perfecto este berrinche en este momento". Alfonso recordó un dato que evidencia la cercana amistad que tenían Paula y Zaira, al recordar que la ex de Jakov Von Plessen es la madrina de su hija menor.

"Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto", concluyó Chaves y así aseguró que su relación con Zaira no habría cambiado. "Es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien", aclaró Pedro Alfonso.

El debut en las tablas de la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Alfonso y Chaves protagonizarán una obra de teatro en Carlos Paz y el actor contó que su hija mayor podría ser parte del elenco. "El año pasado Oli estuvo a punto de debutar. Capaz este año se va a animar salir a escena, con el micrófono. Si ella quiere y se anima, quizás este sea el año", enunció el artista en diálogo con Socios del Espectáculo. Acto seguido, llamó a la pequeña para que se uniera al móvil y le preguntó: "Vení, Oli. Quieren saber si este año vas a debutar en el teatro", a lo que la pequeña respondió que sí.