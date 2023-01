Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro Alfonso

Paula Chaves decidió exponer detalles de lo que sucede en su relación con Pedro Alfonso. La conductora y actriz reveló por qué se pelea tanto con su esposo.

Una noticia generó revuelo en la farándula argentina. Paula Chaves dijo lo que nadie sabía sobre su relación con Pedro "Peter" Alfonso y causó conmoción en la TV. La conductora y actriz se refirió a la difícil convivencia que tiene junto a su esposo y colega de la obra de teatro en la que actúa en Villa Carlos Paz.

Mientras está enfocados en Un plan perfecto, Paula fue consultada sobre cómo es trabajar junto a su marido. "¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco", le preguntó el periodista de un móvil de Implacables (El Nueve).

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Chaves contó que la relación no está siendo del todo buena: "No nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante". De todas formas, aclaró: "Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados".

Pedro Alfonso y Paula Chaves trabajan juntos en Villa Carlos Paz.

Asombrado por la respuesta, el periodista indagó acerca de los conflictos que tienen Paula y "Peter". "¿Y por qué pelean? Si se puede saber...", consultó. Y la actriz señaló: "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y todo... y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas".

Para colmo, y como si fuera poco, Paula Chaves filtró cuál fue el reclamo que le hizo su esposo: "El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'". "No, pará, pará... ¡Chicos, notón!", concluyó el entrevistador, todavía sorprendido por lo sucedido.

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Ambos se conocieron en 2010 en pleno programa de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 8 de septiembre de 2014, contrajeron matrimonio. El 2 de octubre de 2016 nació Baltazar (5 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

La filtración íntima de Paula Chaves sobre su relación con Pedro Alfonso

En la entrevista, a Paula Chaves le preguntaron si con Pedro Alfonso suelen ir a un hotel alojamiento para tener mayor intimidad que en casa. Y curiosamente reveló: "Nosotros en una época lo hacíamos, nos íbamos a hacer una cura de sueño tipo 12 horas en un hotel. Salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 21. Recorríamos distintos hoteles de Buenos Aires y pasábamos el día".

"Comíamos en la cama, veíamos una serie, íbamos al spa, dormíamos una siesta, era como un día de nosotros. Lo hacíamos una vez al mes", agregó Chaves, que además indicó que dejó en claro que suelen tener relaciones sexuales "en casa, cuando los chicos se duermen... ¡Se duermen! Así que en eso estamos bien". "Igual entiendo que es más difícil a medida que van creciendo, pero eso está bueno porque la pareja va encontrando diferentes estados y lo divertido es seguir buscando el momento para mantener la pasión", concluyó.