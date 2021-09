Participó en ShowMatch con Tinelli y la desalojarán de su casa: "Soy una víctima"

Famoso participante de ShowMatch que brilló con Marcelo Tinelli está a punto de sufrir el desalojo de su casa. El dramático momento que vive y que genera preocupación.

La vida da muchas vueltas, incluso para los famosos. En las últimas horas, un participante de ShowMatch que logró conseguir muchísimo reconocimiento gracias a las puertas que le abrió Marcelo Tinelli recibió una triste e inesperada noticia: será desalojada de su casa. Se trata de Vicky Xipolitakis, que formó parte de varias competencias del "Bailando por un Sueño" y que actualmente transita un dramático momento.

Según lo que dio a conocer Rodrigo Lussich en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Xipolitakis debe más de 600.000 pesos de alquiler, por lo que le iniciaron un juicio en el que determinaron que desaloje su hogar. Para colmo, y como si fuera poco, tiene muy pocos días para marcharse. Es que el 30 de septiembre es la fecha límite para que pueda permanecer en su casa. "¿A dónde va? Vicky Xipolitakis tiene un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir. Ella quiere mantener un status social que no puede pagar", manifestó el periodista.

El edificio en el que vive, hasta el momento, la ex participante de ShowMatch y también de MasterChef Celebrity se encuentra ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Recoleta. El mismo cuenta con unos 120 metros cuadrados, 6 habitaciones, 4 baños, sala de estar y dependencia, con un momento aproximado de 100 mil pesos por mes de alquiler.

Vicky Xipolitakis vive un angustiante momento personal.

La angustiante situación que vive Vicky Xipolitakis tras el desalojo de su casa

Luego de conocer el difícil momento que transita, y tras el conflicto que tuvo con su ex pareja, Vicky Xipolitakis fue entrevistada por Intrusos, donde dio algunos detalles de los problemas que tiene con la justicia argentina.

Periodista: "¿Cuál es la situación en el departamento?"

Vicky Xipolitakis: "En temas legales, que hable la hermosa Justicia argentina que tenemos"

Periodista: "¿Te llama la atención el accionar judicial?"

Vicky Xipolitakis: "Hay un montón de actitudes que escucho en el día a día. Después, cuando alguien se muere, piden Justicia y cuando pedís ayuda te dan la espalda. Soy una víctima más de la justicia argentina, pero confío en que todos los jueces no son iguales. Siempre me lo dijeron: no pierdas el tiempo con la justicia argentina y la verdad que no quise tocar de oído, pero la verdad que lo vivo en carne propia".

Vicky Xipolitakis: "Hay cosas que la vida te enseña y hay que salir para adelante. De lo malo se termina aprendiendo".

Periodista: "Cuando escuchás que la gente dice que eras insana, ¿cómo te lo tomás?"

Vicky Xipolitakis: "Es que no es real, te demuestran la violencia que ejercen y la que siempre vivís permanentemente"

En dónde vivirá Vicky Xipolitakis luego de que la desalojen de su casa

De acuerdo a lo que expuso Rodrigo Lussich en Intrusos, Vicky Xipolitakis tiene algunas opciones para irse a vivir luego de que la desalojen de su casa de Puerto Madero: "Le ofrecen un departamento de tres ambientes al lado del Palacio Duhau, sobre la Avenida Alvear. El mismo juez le dijo que por favor lo aceptara. No lo quiso porque ella quiere vivir en Puerto Madero. Hay otras opciones tras descartar el departamento que tienen en Caballito. Puede volver a la casa de los padres en Lanús".

El traumático matrimonio de Vicky Xipolitakis con Javier Naselli

Además, la figura mediática detalló cómo se terminó rápidamente el vínculo con el empresario millonario con el que se casó el 5 de febrero de 2018 en Nueva York (Estados Unidos) y con quien tuvo al pequeño Salvador Uriel.

“El contrato de alquiler lo firmó el padre”, agregó "La Griega", aunque sin mencionar a Naselli. “Lo único que sé es que en unos meses vence el contrato (el 30 de septiembre de 2021). No me llegó nada, pero puede existir la posibilidad porque acá se debe todo”. Además, definió a aquel vínculo como “una relación vergonzosa” y aseguró que el banquero “nunca pensó en su propio hijo”. “Justicia en la Argentina no hay, así que trato de solucionar todo como mejor pueda”, se quejó.